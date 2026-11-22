Η ανάρτηση για τον γάμο της κόρης του Παύλου Πολάκη στα Χανιά.

Ευχές για τον γάμο της κόρης του Παύλου Πολάκη έδωσε η Αντωνία Ορφανίδου μέσω ανάρτησης της το βράδυ του Σαββάτου (22/11).

Στο μήνυμα της, η ίδια αναφέρει «μπροστά στη χαρά της κόρης, η καρδιά ενός πατέρα κάνει τις πιο όμορφες υπερβάσεις...όταν βάζουν γραβάτα για καλό σκοπό, την υποστηρίζουν καλύτερα απ' όλους! Να τους χαίρεσθε Παυλο Πολακη. Στους νεόνυμφους κάθε ευτυχία, υγεία και αγάπη που να μεγαλώνει κάθε μέρα».

Να θυμίσουμε ότι, το Σάββατο (21/11), η κόρη του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σταυρούλα παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Χρήστο Καγιαδάκη, στα Χανιά.