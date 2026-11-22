Το ημερολόγιο των πληρωμών συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα, με τους συνταξιούχους να αναμένουν τις πιστώσεις των συντάξεων Δεκεμβρίου.

Σε τροχιά πληρωμών μπήκαν από την Παρασκευή εκατομμύρια πολίτες, καθώς ξεκίνησε η καταβολή για το επίδομα 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους.

Η πρώτη πίστωση πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ το επόμενο διάστημα ακολουθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου και η επιστροφή ενοικίου, διαμορφώνοντας ένα συνολικό πακέτο καταβολών που φτάνει τα 1,1 δισ. ευρώ.

Οι πρώτες πιστώσεις άρχισαν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από αργά το απόγευμα της Παρασκευής, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να πραγματοποιήσουν αναλήψεις. Αντίθετα, όσοι επιλέξουν την εξυπηρέτηση από τα τραπεζικά καταστήματα θα έχουν πρόσβαση στα χρήματα από το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου.

Σειρά παίρνουν οι συντάξεις Δεκεμβρίου και η επιστροφή ενοικίου

Το ημερολόγιο των πληρωμών συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα, με τους συνταξιούχους να αναμένουν τις πιστώσεις των συντάξεων Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν στις 25 και 27 Νοεμβρίου, με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε συνταξιούχος.

Με αυτόν τον τρόπο, όσοι δικαιούνται τόσο την έκτακτη οικονομική ενίσχυση όσο και τη μηνιαία σύνταξή τους θα δουν δύο διαδοχικές πιστώσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέσα σε λίγες ημέρες.

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Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επιστροφή ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου η οποία συμπληρώνει τον κύκλο των προγραμματισμένων οικονομικών ενισχύσεων. Πρόκειται για ένα συνολικό κύμα πληρωμών που αναμένεται να διοχετεύσει σημαντική ρευστότητα στα νοικοκυριά, ενόψει και των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων της περιόδου.

Όσα πρέπει να ξέρετε για την επιστροφή ενοικίου

Τη φετινή ενίσχυση εκτιμάται ότι θα λάβουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αύξησε τον αριθμό των δικαιούχων κατά περίπου 70.000.

Αυτή την περίοδο η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί τις τελευταίες διασταυρώσεις μεταξύ των στοιχείων των μισθωτών, των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων και των φορολογικών δηλώσεων των ιδιοκτητών. Στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το ύψος της ενίσχυσης, πριν από την έναρξη των πληρωμών.

Τα ποσά που θα καταβληθούν υπολογίζονται με βάση τα ενοίκια που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

Για την κύρια κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται ξεχωριστή ενίσχυση έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων, χωρίς να εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πώς υπολογίζονται τα ποσά της ενίσχυσης

Η επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία υπολογίζεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή για το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής.

Εάν κατά τη διάρκεια του 2025 υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ετήσιο μίσθωμα προκύπτει από το άθροισμα των ποσών που καταβλήθηκαν για όλες τις κατοικίες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις αποκλίσεων μεταξύ των δηλωμένων στοιχείων. Εάν το ποσό που αναγράφεται στο έντυπο Ε1 του μισθωτή είναι μεγαλύτερο τόσο από εκείνο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου όσο και από εκείνο που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης, για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο τελευταία ποσά.

Για την κύρια κατοικία, η επιστροφή φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, όπως αυτό δηλώνεται στον πίνακα 8.1 του Ε1. Ωστόσο, το τελικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση για τα παιδιά εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε γονέα.

Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Εάν στην ίδια κατοικία διαμένουν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μία φορά.