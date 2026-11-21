Το σημαντικό είναι να αποφεύγεται η άσκοπη παραμονή της συσκευής σε λειτουργία, όταν έχει ήδη επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποτελεί μία από τις συσκευές που μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι ανάγκες των νοικοκυριών για ζεστό νερό αυξάνονται. Παρότι πρόκειται για μια συσκευή που χρησιμοποιείται σχεδόν καθημερινά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που την αφήνουν αναμμένη για πολύ περισσότερο χρόνο από όσο πραγματικά χρειάζεται, με αποτέλεσμα να καταναλώνουν περιττή ενέργεια.

Η σωστή χρήση του, ωστόσο, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των εξόδων, χωρίς να στερεί από τους ενοίκους την απαραίτητη ποσότητα ζεστού νερού. Το βασικό είναι να γνωρίζουμε πόσο χρόνο χρειάζεται για να θερμανθεί το νερό, πότε συμφέρει να τον ενεργοποιούμε και ποιες συνήθειες αυξάνουν αδικαιολόγητα την κατανάλωση.

Πόσα λεπτά χρειάζεται να λειτουργεί ο θερμοσίφωνας

Για τους περισσότερους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες χωρητικότητας 60 έως 80 λίτρων, ο απαιτούμενος χρόνος θέρμανσης μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 20 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και την ποσότητα του νερού που χρειάζεται να θερμανθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδεικτικές εκτιμήσεις που παρουσιάζονται:

10-12 λεπτά: Για τις ανάγκες ενός ατόμου.

15-20 λεπτά: Για δύο άτομα που χρησιμοποιούν διαδοχικά ζεστό νερό.

Περισσότερα από 20-25 λεπτά: Ενδέχεται να μην προσφέρουν ουσιαστικό πρόσθετο όφελος, εφόσον το νερό έχει ήδη φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Οι χρόνοι αυτοί δεν αποτελούν απόλυτο κανόνα, καθώς επηρεάζονται από τη χωρητικότητα του θερμοσίφωνα, την ισχύ της ηλεκτρικής αντίστασης, την αρχική θερμοκρασία του νερού και τη ρύθμιση του θερμοστάτη.

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Το σημαντικό είναι να αποφεύγεται η άσκοπη παραμονή της συσκευής σε λειτουργία, όταν έχει ήδη επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Να τον αφήνετε ανοιχτό ή να τον ανάβετε μόνο όταν χρειάζεται;

Η πρακτική του συνεχούς αναμμένου θερμοσίφωνα δεν θεωρείται η οικονομικότερη επιλογή για ένα συνηθισμένο νοικοκυριό.

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χρησιμοποιεί αντίσταση για τη θέρμανση του νερού και καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια όταν αυτή ενεργοποιείται. Όταν το νερό φτάσει στη θερμοκρασία που έχει οριστεί στον θερμοστάτη, η αντίσταση διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της και ενεργοποιείται ξανά όταν η θερμοκρασία πέσει.

Επομένως, η διατήρηση της συσκευής σε κατάσταση ενεργοποίησης δεν σημαίνει ότι καταναλώνει συνεχώς ρεύμα με την ίδια ισχύ, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη κατανάλωση λόγω των επαναλαμβανόμενων κύκλων θέρμανσης και των θερμικών απωλειών.

Η οικονομικότερη πρακτική για τις περισσότερες κατοικίες είναι να ενεργοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη για ζεστό νερό και να απενεργοποιείται μετά την ολοκλήρωση της θέρμανσης.

Ο σωστός τρόπος χρήσης είναι απλός:

Ενεργοποιείτε τον θερμοσίφωνα λίγο πριν χρειαστείτε ζεστό νερό.

Περιμένετε τον απαιτούμενο χρόνο θέρμανσης, ανάλογα με τη συσκευή σας.

Απενεργοποιείτε τον θερμοσίφωνα πριν ξεκινήσετε το ντους ή άλλη χρήση.

Το νερό διατηρεί τη θερμοκρασία του για αρκετό χρονικό διάστημα, επομένως δεν υπάρχει λόγος να παραμένει η συσκευή ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια του ντους.

Ποιες ώρες συμφέρει να ανάβετε τον θερμοσίφωνα

Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το κόστος είναι το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει κάθε νοικοκυριό.

Το παλαιό, ενιαίο νυχτερινό τιμολόγιο έχει αντικατασταθεί από το διζωνικό σύστημα μειωμένης χρέωσης, στο οποίο προβλέπονται συγκεκριμένες χρονικές ζώνες με χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά που διαθέτουν διζωνικό τιμολόγιο μπορούν να περιορίσουν το κόστος λειτουργίας του θερμοσίφωνα, επιλέγοντας τις ώρες κατά τις οποίες η κιλοβατώρα χρεώνεται φθηνότερα.

Αντίθετα, όσοι έχουν μονοζωνικό τιμολόγιο πληρώνουν την ίδια τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανεξάρτητα από την ώρα χρήσης, επομένως η εξοικονόμηση εξαρτάται κυρίως από τον περιορισμό του χρόνου λειτουργίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για τις ακριβείς ώρες των ζωνών μειωμένης χρέωσης που ισχύουν στο δικό τους πρόγραμμα.

Τα σημάδια που δείχνουν ότι ο θερμοσίφωνας καταναλώνει περισσότερο ρεύμα

Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που μπορεί να υποδηλώνουν ότι ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας δεν λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή απόδοση και χρειάζεται τεχνικό έλεγχο.

Οι σημαντικότερες είναι:

Αργεί αισθητά περισσότερο από το συνηθισμένο να ζεστάνει το νερό.

Το ζεστό νερό τελειώνει πολύ γρήγορα.

Ακούγονται ασυνήθιστοι μεταλλικοί θόρυβοι ή ήχοι που θυμίζουν βρασμό.

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος παρουσιάζει αύξηση χωρίς να έχει αλλάξει σημαντικά η καθημερινή κατανάλωση.

Μεταξύ των πιθανών αιτιών περιλαμβάνονται η συσσώρευση αλάτων στην ηλεκτρική αντίσταση, η φθορά του θερμοστάτη και η ανεπαρκής θερμομόνωση της δεξαμενής.

Η συσσώρευση αλάτων μπορεί να επηρεάσει τη μεταφορά θερμότητας και να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θέρμανσης. Παράλληλα, ένας προβληματικός θερμοστάτης ενδέχεται να μην ελέγχει σωστά τη θερμοκρασία του νερού.

Για τον λόγο αυτό, η τακτική συντήρηση από εξειδικευμένο τεχνικό είναι σημαντική τόσο για την ενεργειακή απόδοση όσο και για την ασφάλεια της συσκευής. Η ανάγκη και η συχνότητα ελέγχου εξαρτώνται από την κατάσταση και τις προδιαγραφές του θερμοσίφωνα.

Πέντε τρόποι για να περιορίσετε ακόμη περισσότερο την κατανάλωση

Πέρα από τον περιορισμό του χρόνου λειτουργίας, υπάρχουν ορισμένες απλές αλλαγές στην καθημερινότητα που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης.

1. Εγκατάσταση χρονοδιακόπτη

Ένας κατάλληλος χρονοδιακόπτης μπορεί να αυτοματοποιήσει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του θερμοσίφωνα, ώστε να λειτουργεί μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται με κατάλληλο εξοπλισμό και από ηλεκτρολόγο.

2. Μόνωση των σωληνώσεων

Η θερμομόνωση των σωληνώσεων περιορίζει τις απώλειες θερμότητας κατά τη μεταφορά του ζεστού νερού από τον θερμοσίφωνα προς τις βρύσες και το μπάνιο.

3. Μικρότερης διάρκειας ντους

Ο περιορισμός της διάρκειας του ντους μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ζεστού νερού και, κατά συνέπεια, την ενέργεια που απαιτείται για την επαναθέρμανσή του.

4. Αποφυγή άσκοπης χρήσης ζεστού νερού

Η άσκοπη ροή ζεστού νερού από τις βρύσες αυξάνει την κατανάλωση και δημιουργεί την ανάγκη για νέα θέρμανση μεγαλύτερης ποσότητας νερού.

5. Τακτικός τεχνικός έλεγχος

Η συντήρηση της συσκευής και ο έλεγχος της αντίστασης, του θερμοστάτη και της μόνωσης μπορούν να συμβάλουν στη σωστή και ασφαλή λειτουργία της.

Ποιες εναλλακτικές λύσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος

Για τα νοικοκυριά που επιθυμούν να περιορίσουν μακροπρόθεσμα την ενεργειακή επιβάρυνση από την παραγωγή ζεστού νερού, υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις.

Ηλιακός θερμοσίφωνας: Αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση του νερού και μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση, ιδιαίτερα σε μια χώρα με υψηλή ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα. Η απόδοσή του εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την εγκατάσταση και τη χρήση της ηλεκτρικής υποβοήθησης.

Λέβητας φυσικού αερίου: Μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ζεστού νερού χρήσης, ιδιαίτερα σε κατοικίες που διαθέτουν ήδη κατάλληλη εγκατάσταση.

Αντλία θερμότητας για ζεστό νερό: Αποτελεί μια λύση υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς αξιοποιεί τη θερμότητα του περιβάλλοντος για τη θέρμανση του νερού, με χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με μια συμβατική αντίσταση, υπό κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας.

Ο κλασικός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας εξακολουθεί να αποτελεί βασική επιλογή για πολλά ελληνικά νοικοκυριά, κυρίως λόγω της απλής εγκατάστασης και χρήσης του. Ωστόσο, η σωστή διαχείριση του χρόνου λειτουργίας του μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στην κατανάλωση.