«Το ακριβό ρεύμα δεν είναι νομοτέλεια. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών. Και μπορεί να αλλάξει», αναφέρει η ΕΛΑΣ και ο Δημήτρης Τσέκερης.

Με δύο νέα βίντεο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξηγεί γιατί παραμένει ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα και παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση των λογαριασμών.

Γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβά το ρεύμα; Και τι πρέπει να αλλάξει για να μειωθούν οι λογαριασμοί των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων;

Σε αυτά τα ερωτήματα απαντούν δύο νέα βίντεο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τον Δημήτρη Τσέκερη, Τομεάρχη Ενέργειας, γιατί «Τώρα μιλάμε για το ρεύμα».

Η ενεργειακή ακρίβεια έχει κοινωνικό κόστος

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 18,1% του πληθυσμού στην Ελλάδα αδυνατούσε το 2025 να θερμάνει επαρκώς το σπίτι του, έναντι 8,8% στην ΕΕ. Για τα φτωχά νοικοκυριά, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 35,9%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η ενεργειακή ακρίβεια δεν είναι μόνο πρόβλημα των λογαριασμών. Μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα, πιέζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιβαρύνει την παραγωγή.

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Γιατί το ρεύμα παραμένει ακριβό;

Στο πρώτο βίντεο παρουσιάζονται οι βασικές αιτίες: η εξάρτηση από το φυσικό αέριο, η καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας, η ανεπαρκής αξιοποίηση μακροχρόνιων συμβολαίων και ενεργειακών κοινοτήτων και ο περιορισμός του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόση φθηνή ενέργεια παράγουμε, αλλά γιατί το όφελος δεν φτάνει στον καταναλωτή.

Πέντε προτάσεις για φθηνότερο ρεύμα

Στο δεύτερο βίντεο η ΕΛΑΣ παρουσιάζει πέντε συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

Περισσότερη αποθήκευση ενέργειας, ώστε να αξιοποιείται η φθηνή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές.

Μακροχρόνια συμβόλαια και Ελάχιστη Εγγυημένη Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας, με στόχο τη μείωση των λογαριασμών έως 30%.

Ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων και της αυτοπαραγωγής, με συμμετοχή δήμων, πολιτών και μικρών επιχειρήσεων.

Εξηλεκτρισμός της οικονομίας, με καθαρή ενέργεια και μικρότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Νέος ρόλος για τη ΔΕΗ, με προτεραιότητα την ενεργειακή ασφάλεια και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η πράσινη μετάβαση πρέπει να έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα στην καθημερινότητα: φθηνότερη ενέργεια, μικρότερες ανισότητες και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια.

Το ακριβό ρεύμα δεν είναι νομοτέλεια. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών. Και μπορεί να αλλάξει.

Τώρα μιλάμε για το ρεύμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=FYTF2tagqV4}

Στο δεύτερο βίντεο παρουσιάζονται οι 5 παρεμβάσεις που προτείνει η ΕΛ.Α.Σ για φθηνότερο ρεύμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=licpaDNmdE4}