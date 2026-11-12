Το σημαντικότερο εύρημα της δημοσκόπησης της Real Polls - Ποιος αρχηγός έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Μετά το «Αν» του Κίπλινγκ, το «Αν» των δημοσκοπήσεων!

Είναι ίσως το μεγαλύτερο εύρημα της δημοσκόπησης της Real Polls που έγινε για λογαριασμό του Protagon: Τι ποσοστό θα ελάμβαναν η ΝΔ αν δεν είχε αρχηγό τον Μητσοτάκη, η ΕΛΑΣ αν δεν είχε αρχηγό τον Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ αν δεν είχε αρχηγό τον Νίκο Ανδρουλάκη;

-Η ΝΔ θα ελάμβανε 23,1%, ενώ στην πρόθεση ψήφου με αρχηγό τον Μητσοτάκη θα έφτανε στο 24,7% και στην "πρόβλεψη αποτελέσματος βάση δυνητικής ψήφου" στο 30,1%!

-Η ΕΛΑΣ χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα θα ελάμβανε 5,7%, ενώ με τον Αλ. Τσίπρα συγκεντρώνει στην πρόβλεψη ψήφου συγκεντρώνει 14,5% και στην "πρόβλεψη αποτελέσματος βάση δυνητικής ψήφου" 17,2%.

-Το ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη θα ελάμβανε 18,5%, ενώ υπό την ηγεσία του λαμβάνει στην πρόθεση ψήφου 9,3% και στην "πρόβλεψη αποτελέσματος βάση δυνητικής ψήφου" στο 12%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Συμπεράσματα;

-Ο Κ. Μητσοτάκης περνάει ελάχιστα το ποσοστό της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου. Παραμένει δηλαδή χαρτί του κυβερνώντος κόμματος στο επίπεδο των ποσοστών των ευρωεκλογών, χωρίς όμως να αποτελεί (ακόμα και στη ΝΔ με το ποσοστό των ευρωεκλογών) το ισχυρό χαρτί όπως συνέβαινε έως τώρα.

-Η ΕΛΑΣ χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά δεν υπάρχει.

-ΤΟ ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη λαμβάνει διπλάσιο ποσοστό από την πρόθεση ψήφου με αρχηγό τον Νίκο Ανδρουλάκη (18,5% έναντι 9,3%).

Συνεπώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι το απόλυτο χαρτί της ΕΛΑΣ, ο Μητσοτάκης είναι το ατού της ΝΔ του ...28% αλλά το βάρος της ΝΔ του 41% και ο Ανδρουλάκης το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ.

Αυτά ως γενικά συμπεράσματα, καθώς ουσιαστικές συγκρίσεις δεν μπορεί να γίνουν αν απέναντι στους σημερινούς αρχηγούς δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο!