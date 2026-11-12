Η σπόντα Μητσοτάκη σε Καραμανλή και Σαμαρά.

Μια ενδιαφέρουσα εσωκομματική ανάγνωση έχει η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι, όταν ολοκληρωθεί η πρωθυπουργική του διαδρομή, θα αποχωρήσει και από τη Βουλή. Διότι, πέρα από την προσωπική του επιλογή, η τοποθέτηση αυτή μπορεί να διαβαστεί και ως έμμεση αιχμή προς τους δύο προκατόχους του στη Νέα Δημοκρατία, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώτος παρέμεινε επί χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία, ενώ ο δεύτερος εξακολουθεί να έχει κοινοβουλευτική παρουσία.

Ο Μητσοτάκης περιγράφει ένα διαφορετικό μοντέλο: ο πρώην πρωθυπουργός ολοκληρώνει τη θητεία του και αποχωρεί, χωρίς να διατηρεί κοινοβουλευτική παρουσία. Δεν είπε, βεβαίως, ότι η δήλωσή του απευθύνεται στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Στο ήδη φορτισμένο εσωκομματικό περιβάλλον της ΝΔ, όμως, η σύγκριση είναι αναπόφευκτη.

Α.