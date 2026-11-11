Με μία πρόχειρη αναζήτηση πέσαμε πάνω στο μήνυμά του για την έναρξη των τελευταίων πανελλαδικών εξετάσεων.

Με την παραδοχή πως οι καταγγελίες για μεροληπτική μεταχείριση της κόρης του σε αθλητική ομάδα χάντμπολ, προκειμένου να εξασφαλίσει μοριοδότηση για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο αφορούν τον ίδιον τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη, που ισχυρίστηκε πως «πέρασε με το σπαθί της στη Γεωπονική χωρίς να κάνει χρήση των μορίων», με μία πρόχειρη αναζήτηση πέσαμε πάνω στο μήνυμά του για την έναρξη των τελευταίων πανελλαδικών εξετάσεων.

Το παραθέτουμε άνευ άλλου σχολιασμού.

«Η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στη διαδρομή κάθε νέου. Αύριο, τα παιδιά μας ξεκινούν τη δοκιμασία για την οποία έχουν προετοιμαστεί με συνέπεια, έχοντας στο πλευρό τους την αγάπη και τη στήριξη όλων μας.

Εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη, καθαρή σκέψη και ψυχραιμία σε κάθε υποψήφιο. Να θυμάστε πως αυτή η διαδικασία είναι ένα μόνο βήμα, όχι ο μοναδικός δρόμος. Με πίστη στις ικανότητές σας, επικεντρωθείτε στους στόχους σας.

Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλους! Η προσπάθειά σας είναι ήδη μια σημαντική νίκη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/reel/DY30wFSoz0_/?utm_source=ig_web_button_share_sheet}

Ε.Σ.