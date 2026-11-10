«Η κοινωνική διάσταση της μάθησης στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων». Όσα είπε ο Λ.Τσαβδαρίδης σε εκδήλωση στο Πάντειο.

Στη σημασία της δια βίου μάθησης ως εργαλείου κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπισης των ανισοτήτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, μιλώντας στο συνέδριο με θέμα «Η κοινωνική διάσταση της μάθησης στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων», που διοργάνωσε η Easy Education υπό την αιγίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο υφυπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι στην ομιλία του σημείωσε πως, σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών, από την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης έως τις αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις, η δια βίου μάθηση δεν αποτελεί πλέον μόνο εργαλείο επαγγελματικής ανέλιξης, αλλά συνδέεται με την κοινωνική συνοχή, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων.

Ο κ. Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη στήριξης των εργαζομένων των οποίων τα επαγγέλματα μεταβάλλονται, στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τους νέους της περιφέρειας και στην ενδυνάμωση των γυναικών για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υλοποιεί, μέσω του «Ελλάδα 2.0», το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης που έχει γνωρίσει η χώρα.

Αναφερόμενος στο έργο του υπουργείου Ανάπτυξης, σημείωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η σύνδεση της έρευνας με την πραγματική οικονομία, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.