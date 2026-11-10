Μπορεί η σημερινή ημέρα να φέρνει τοπικές βροχές και πρόσκαιρη συννεφιά σε αρκετές περιοχές, ωστόσο οδηγούμαστε σε σταδιακή ενίσχυση της θερμοκρασίας.

Σε ήπιους ρυθμούς θα κινηθεί το σκηνικό του καιρού το επόμενο τριήμερο στη χώρα, διατηρώντας τις ανάγκες για θέρμανση σε... ιδιαίτερα χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Για σήμερα Τρίτη, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι εναλλαγές ηλιοφάνειας με νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα πυκνώνουν. Μικρής έντασης τοπικές βροχοπτώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Από τις βραδινές ώρες, ωστόσο, προβλέπεται σταδιακή επιδείνωση με πιο άστατο καιρό στα βορειοδυτικά και τα νησιά του Ιονίου.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τις Σποράδες θα επικρατήσει συννεφιά χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα.

Πού θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος

Στα βόρεια ηπειρωτικά ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς. Στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Επτάνησα, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 με 21 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται παροδική συννεφιά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 20 βαθμών Κελσίου.

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Ο καιρός την Τετάρτη και την Πέμπτη

Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, ωστόσο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 21 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως τους 23 βαθμούς στα νότια νησιωτικά τμήματα.

Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν περαιτέρω και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά. Ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυμαινόμενος μεταξύ 20 και 23 βαθμών Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προσφέροντας μια σημαντική «ανάσα» στην κατανάλωση καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος.