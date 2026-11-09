Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες θα σημειώνονται στα μέσα της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Η εβδομάδα που μόλις ξεκινάει θα χαρακτηρίζεται γενικά από ήπιες καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Θα έχουμε και λίγες βροχές, μέχρι την Τρίτη και την Τετάρτη, προς τα δυτικά τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Μέρα με τη μέρα ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει και κοντά στα μέσα αυτής της εβδομάδας, η θερμοκρασία θα φθάσει ακόμα και γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο.

Σήμερα, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, θα συναντάμε κατά περιόδους και κατά τόπους λίγες διάσπαρτες βροχές.

Οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται σε νότιους και μέσα στι Ιόνιο σήμερα θα φθάνουμε τα 6 μποφόρ. Αυτός ο άνεμος παράλληλα θα μεταφέρει τη θερμή αέρια μάζα.

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Αν εξαιρέσουμε τη βόρια - βορειοδυτική χώρα, στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα ο υδράργυρος θα ανέβει, φθάνοντας τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα έχουμε συννεφιές και ηλιοφάνεια και κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα δεν αποκλείονται κάποιες διάσπαρτες βροχές. Στον νομό Αττικής τα μεσημέρια θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, έχουμε κάποιες διάσπαρτες βροχοπτώσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν κατά περιόδους, χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα να προβληματίζουν. Ο άνεμος στρέφεται σε νότιο και η θερμοκρασία έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, θα συναντάμε έναν νεφοσκεπή ουρανό με κάποιες βροχές που θα είναι περισσότερες προς τα βορειοδυτικά τμήματα. Παράλληλα σε άλλες περιοχές, θα έχουμε πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και υψηλές τιμές.

Κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη θα δούμε θερμοκρασίες γύρω από τους 25 βαθμούς, ιδιαίτερα προς την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα, είναι τμήματα της επικράτειας όπου βοηθάει και ο νοτιάς, διαμορφώνοντας ένα πιο θερμό θερμοκρασιακό προφίλ.

Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρεί αρκετά και θα έχει ψύχρα ή κρύο.

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