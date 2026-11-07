Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο.

Πρόσκαιρη μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τις βροχοπτώσεις να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, η Δευτέρα (9/11) θα είναι η ημέρα με τα περισσότερα φαινόμενα, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται, με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, κάποιο γενικευμένο επεισόδιο έντονων βροχοπτώσεων.

Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από την Κυριακή (8/11), με τα φαινόμενα να ενισχύονται σταδιακά και να αποκτούν μεγαλύτερη οργάνωση κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Όπως επισημαίνει ο Θεόδωρος Κολυδάς, οι βροχές θα επικεντρωθούν κυρίως στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας, ενώ κατά τόπους θα επηρεαστούν και περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Παρά την αύξηση των φαινομένων, οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις δεν δείχνουν ιδιαίτερα μεγάλα ή εκτεταμένα ύψη βροχής. «Πρόσκαιρη αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο, με τη Δευτέρα να είναι η ημέρα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι βροχές θα οργανωθούν περισσότερο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και κατά τόπους στα βόρεια, χωρίς όμως, με τα σημερινά δεδομένα, να φαίνονται ιδιαίτερα μεγάλα ή εκτεταμένα ύψη βροχής.

{https://x.com/KolydasT/status/2118995050814140722}

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Η μεταβολή θα είναι σχετικά σύντομη και από την Τρίτη τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται. Άρα, κρατάμε κυρίως τη Δευτέρα ως την πιο βροχερή ημέρα του πενθημέρου, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται κάποιο γενικευμένο επεισόδιο έντονων βροχοπτώσεων. Η πρόταση για μια μικρή εκδρομή-έξοδο που είχαμε πει, ισχύει. Επειδή η βενζίνη έχει φτάσει στα ύψη δεν είναι απαραίτητο να γίνει μακριά με αυτοκίνητο. Μια επίσκεψη στα άλση της περιοχής σας αρκεί. Καλό Σαββατοκύριακο» ανέφερε.