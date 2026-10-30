Η πρόγνωση Κολυδά για την πορεία των βροχών, η εξέλιξη του καιρού από το Σάββατο έως την Τρίτη.

Σε τροχιά διαδοχικών βροχών μπαίνει η χώρα από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τις ανατολικές περιοχές και το Αιγαίο, ενώ τις επόμενες ημέρες μετατοπίζονται προς τα βόρεια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για την εξέλιξη του καιρού, το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές, με μεγαλύτερη επιβάρυνση στο Αιγαίο. Τα υψηλότερα ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα καταγραφούν στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενέστεροι. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φθινοπωρινά επίπεδα, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη και από 12 έως 19 βαθμούς στην Αθήνα.

Πώς θα εξελιχθούν οι βροχές έως την Τρίτη

Την Κυριακή τα φαινόμενα αναμένεται να αυξηθούν στα βόρεια της χώρας, ενώ τη Δευτέρα το επίκεντρο των βροχοπτώσεων θα μεταφερθεί στις Κυκλάδες και στο ανατολικό Αιγαίο. Την Τρίτη, οι πιο έντονες βροχές προβλέπεται να επηρεάσουν τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, καθώς το μέτωπο των φαινομένων θα μετατοπιστεί προς τα βορειοανατολικά.

Η πρόγνωση Κολυδά

{https://x.com/KolydasT/status/2116147380185686256}