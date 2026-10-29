Η συγκινητική αναφορά του ηθοποιού στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, ο Σταύρος Νικολαΐδης παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, και με αφορμή τη συζήτησης, αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και τη σχέση τους.

Ο γνωστός ηθοποιός, μίλησε με συγκίνηση για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι τους έδενε και μία μακροχρόνια φιλία. Παράλληλα, ο Σταύρος Νικολαΐδης, εξήγησε ότι ο Μαζωνάκης ήταν εκείνος που τον βοήθησε να ανακαλύψει κάποιες πτυχές του εαυτού του.

«Ήμασταν φίλοι με τον Γιώργο, κάναμε παρέα, πολλά χρόνια πίσω», δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Με αφορμή τη συζήτησης, ο Σταύρος Νικολαΐδης, στάθηκε στη σχέση του με τον ερμηνευτή, αποφεύγοντας ωστόσο, να αποκαλύψει λεπτομέρειες και προσωπικές πληροφορίες:

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου για μία πενταετία περίπου… Μου άνοιξε δηλαδή, μία πόρτα και θεωρώ ότι γνώρισα εγώ καλύτερα τον εαυτό μου σαν άνθρωπο. Ερήμην του. Μπορεί να μην το κατάλαβε ποτέ… Είναι πολύ ιδιωτικά πράγματα».

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«Πήγαινα, τον έπαιρνα από το μαγαζί, βγαίναμε μετά έξω, είχε έρθει κάποιες φορές σπίτι μου, μιλούσαμε πολύ! Παρόλο που είχαμε χαθεί τα τελευταία χρόνια και μιλούσαμε μόνο με κάποια μηνύματα, τον Γιώργο, τον αγαπούσα…», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του καλλιτέχνη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούσε να μην τον αγαπήσεις τον Γιώργο, σε όποια φάση της ζωής του και αν ήταν. Και στα πάνω του και στα κάτω του. Ήταν πολύ καλό παιδί».

Κλείνοντας, ο Σταύρος Νικολαΐδης, μίλησε για την τελευταία τους επικοινωνία, αποκαλύπτοντας ότι του είχε προτείνει τον ρόλο του αφηγητή σε σενάριο που είχε γράψει για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη: «Είχα γράψει κάποτε ένα θεατρικό έργο για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη, δεν έχω καταφέρει να γίνει ποτέ και δεν ξέρω αν θα γίνει τελικά, του είχα προτείνει το ρόλο του αφηγητή, όπου τραγουδούσε κιόλας. Ξέρω ότι του άρεσε του Γιώργου. Μου απάντησε, ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα, αλλού κόλλησε το θέμα (σ.σ για την παράσταση), δεν αφορούσε τον Γιώργο, κόλλησε από τη δική μου πλευρά. Αυτή ήταν και η τελευταία μας επικοινωνία».

Στο τέλος, ο Σταύρος Νικολαΐδης, πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένος: «Μερικές φορές λέω, αν ήξερα τι περνούσε θα προσπαθούσα να τον ξανά πλησιάσω, μήπως μπορούσα με κάποιον τρόπο να τον βοηθήσω… Ο τρόπος που έφυγε είναι εξοργιστικός, τίποτα λιγότερο», σημείωσε ο ηθοποιός μεταξύ άλλων.

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