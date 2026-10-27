Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό που βίωσε, στο θέατρο και στην καριέρα του.

Μία σύντομη αλλά εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4», και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην καριέρα του, την προσωπική του πορεία και την αγάπη του για το θέατρο.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός, που σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά του και κλείνει τα 92 του χρόνια, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα βήματα της καριέρας τους, εξηγώντας ότι ήρθε αντιμέτωπος με τον ανταγωνισμό. Επίσης, σχολίασε τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική του ζωή.

Γιώργος Κωνσταντίνου: Η αγάπη για το θέατρο, η προσωπική του ζωή και ο ανταγωνισμός

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ρωτήθηκε αρχικά για το θέατρο και το επάγγελμα της υποκριτικής, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι εκτός θεάτρου. Εδώ και 65 χρόνια, για ‘μένα το θέατρο ήταν η ζωή μου και εξακολουθεί να είναι. Είναι αυτό που λένε ότι όσο παίζεις στο θέατρο, θα εξακολουθείς να ζεις… Μετά δεν χρειάζεται να ζήσεις, δεν έχω κανέναν λόγο».

Και σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός ανέφερε: «Ό,τι κέρδισα στη ζωή μου, ούτε λεφτά, ούτε τίποτα, ήταν η αγάπη του κόσμου».

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή και τον λόγο που αποφάσισε να την προφυλάξει από τα φώτα της δημοσιότητας, ανέφερε: «Δεν έβγαλα ποτέ τη ζωή μου στα ‘μανταλάκια’. Δεν μ’ άρεσε αυτό το πράγμα και ίσως αυτό να το εκτίμησε ο κόσμος. Ναι, τη διασφάλιζα (σ.σ την προσωπική του ζωή). Γιατί; Ήθελα εγώ να ξέρω για τους άλλους; Θα ήθελα να βάλω το μάτι στην κλειδαρότρυπα να δω τι κάνει ο ένας και ο άλλος; Πολλές φορές στενοχωριέμαι γιατί ανοίγω αναγκαστικά το ίντερνετ και βλέπω αυτές τις παρουσιάσεις που κάνουν», σημείωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου μιλώντας για την τάση των social media και τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν πλέον στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

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Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Και η βιβλιογραφία που έχω γράψει, είπα από την αρχή ότι δεν έχει μέσα ούτε σκάνδαλα, ούτε αποκαλύψεις, ούτε τίποτα…».

Παράλληλα, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποκάλυψε ότι πλέον δεν παρακολουθεί τις ταινίες που πρωταγωνιστούσε στο παρελθόν.

«Εγώ πιστεύω ότι τα χρόνια σε κάνουν πιο σοφό, αν έχεις μυαλό. Σε κάνουν να σκεφτείς τα λάθη που έκανες, τι λάθη μπορεί να κάνεις και ποια λάθη να μην ξανά κάνεις».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, έδωσε τη δική του συμβουλή σε νεότερους ανθρώπους που ασχολούνται με την υποκριτική, το θέατρο και την τηλεόραση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Μην στηρίζεσαι στην τηλεόραση, η τηλεόραση είναι εφήμερο πράγμα, το θέατρο είναι τα θεμέλια, εκεί να πιάσετε πόστο».

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