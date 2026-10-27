Ο δημοφιλής τραγουδιστής θέλησε να ενημερώσει το κοινό του για την κατάσταση της υγείας του.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» πήρε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, έπειτα από νοσηλεία λόγω επίμονης πνευμονίας που τον ταλαιπωρούσε από το τέλος του καλοκαιριού.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, θέλοντας να ενημερώσει το κοινό του για την κατάσταση της υγείας του και να το καθησυχάσει, προχώρησε, σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook.

Όπως αποκάλυψε, αναρρώνει στο σπίτι του, κοντά στην οικογένειά του, ενώ ζήτησε από τους θαυμαστές του να σεβαστούν την ιδιωτικότητά του και την ανάγκη του για ηρεμία.

Η ανάρτηση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου.

Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά».

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