Νέο επεισόδιο, απόψε τα μεσάνυχτα.

Απόψε, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Χρύσα Μιχαλοπούλου, που φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο & Αγκάθι». Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει με ενθουσιασμό για τον ρόλο της Λεμονιάς, αποκαλύπτει τις εξελίξεις της πλοκής και δηλώνει χαρούμενη για τη συνεργασία της με τον Στέλιο Μάινα.

Επιπλέον, αναφέρεται στην ομορφιά της μητρότητας και στο μεγάλωμα του μονάκριβου γιου της, ενώ εξηγεί πως πλέον νιώθει πιο αισιόδοξη και πως δεν φοβάται τη μοναξιά.

Ο Γρηγόρης την υποβάλλει σε ένα δίλλημα, καθώς της δίνει ένα κρίνο και ένα αγκάθι για να τα μοιράσει στις φωτογραφίες ανδρών που της δείχνει.

Ακόμη, η Χρύσα μοιράζεται τις σκέψεις της για τη σύγχρονη κοινωνία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τα τελευταία χρόνια νιώθει ότι ζούμε όλοι μέσα σε ένα πείραμα.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στη θεατρική της επιστροφή, από τον προσεχή Ιανουάριο, στο εμβληματικό έργο «Η Νύχτα της Ιγκουάνας» του Τενεσί Ουίλιαμς. Τέλος, στήνει μία απίστευτη «Μπλόφα» στον Γρηγόρη και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό.

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και την δημοφιλή content creator και make-up artist, Ελίνα Καλιτζάκη

Η εντυπωσιακή influencer, η οποία έχει σαρώσει το TikTok, ανοίγει για πρώτη φορά την καρδιά της στην τηλεόραση. Μιλάει για τον πατέρα της, τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, τη μαμά της που τη στηρίζει σε όλα, αλλά και για την προσπάθειά της να ζήσει μόνιμα στην Αυστραλία, κοντά στον αδερφό της, πριν από μια δεκαετία.

Παράλληλα, εξομολογείται ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να βρεθεί σε πάνελ εκπομπής ή να σχολιάσει αρνητικά κανέναν.

Στη συνέχεια, μοιράζεται την τρελή απόφαση να ταξιδέψει μέχρι το φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια, με μία άγνωστη κοπέλα από το διαδίκτυο μόνο και μόνο για να δει τον Justin Bieber. Ακόμη, αποκαλύπτει ότι το επόμενο μεγάλο project της θα γίνει στο εξωτερικό. Τέλος, έρχεται αντιμέτωπη με τον Γρηγόρη στο ανατρεπτικό παιχνίδι της «Μπλόφας», παίρνοντας μια πανηγυρική νίκη στο κλείσιμο της βραδιάς!

Για 11η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Τρίτη 27 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.