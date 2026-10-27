Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ΝΡΟ ανακοίνωσε ότι η Ολλανδία δεν θα συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ολλανδία πήρε την απόφαση να απέχει από τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Ο ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικός φορέας ΝΡΟ ανακοίνωσε την σχετική απόφαση και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Studio στις 3» φέρεται να σχετίζεται με την συμμετοχή του Ισραήλ.

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Eurovision 2027: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκτός η Ολλανδία

Όπως αναφέρει, ωστόσο, το eurovoix.com, παρά την αποχή από τη φετινή διοργάνωση, η Ολλανδία αναμένεται να μεταδώσει κανονικά τον διαγωνισμό, με το ΝΡΟ να είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση των δύο ημιτελικών και του τελικού με σχολιασμό στα ολλανδικά.

Ο Μάρτιν Γκριν, διευθυντής της Eurovision, φέρεται να παραχώρησε σχετικές δηλώσεις, τονίζοντας ότι η απόφαση της Ολλανδίας γίνεται δεκτή και κατανοητή, σημειώνοντας παράλληλα, ότι η χώρα υπήρξε ανάμεσα στις ιδρυτικές:

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«Λυπούμαστε βαθιά που το NPO δεν θα συμμετάσχει πλέον στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2027. Κατανοούμε την απόφασή τους και σεβόμαστε τη δύναμη των συναισθημάτων που την υποστηρίζουν στην Ολλανδία», σημείωσε ο Μάρτιν Γκριν μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το eurovoix.com.

{https://x.com/Eurovoix/status/2115019017010229654}

Η Ολλανδία, έκανε το ντεμπούτο της στον μουσικό διαγωνισμό το 1956, απουσιάζοντας μόλις τέσσερις φορές από τη Eurovision στο πέρασμα του χρόνου.

Σημειώνεται ότι η χώρα είχε κατακτήσει την κορυφή πέντε φορές: το 1957, το 1959, το 1969, το 1975 και πιο πρόσφατα το 2019.