Η νέα φωταγώγηση φιλοδοξεί να δώσει στο μνημείο μια σύγχρονη, σταθερή παρουσία στο νυχτερινό τοπίο της Θεσσαλονίκης, με βασικό ζητούμενο την ανάδειξη της ιστορικής και αρχιτεκτονικής του αξίας.

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει όψη, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (27/10) ολοκληρώθηκε η εκδήλωση του υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης, κατά την οποία παρουσιάστηκε το νέο έργο φωτισμού το οποίο αναδεικνύει τον εμβληματικό Λευκό Πύργο.

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών και της οχυρωματικής δομής του ιστορικού μνημείου μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες φωτισμού και βιοκλιματικές προδιαγραφές. Το έργο υλοποιήθηκε με τη χορηγία της Metlen.

Η νέα φωταγώγηση φέρει την υπογραφή της διεθνώς αναγνωρισμένης σχεδιάστριας φωτισμού Ελευθερίας Ντεκώ, η οποία έχει συνεργαστεί με το υπουργείο Πολιτισμού σε σημαντικά έργα ανάδειξης μνημείων, όπως στο Σούνιο αλλά και στην Ακρόπολη.

Η μελέτη βασίζεται στην αξιοποίηση του φωτός με τρόπο που αναδεικνύει την αρχιτεκτονική του Λευκού Πύργου, διατηρώντας παράλληλα τον σεβασμό προς το αστικό περιβάλλον.

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Ο φωτισμός του Λευκού Πύργου φιλοδοξεί να δώσει στο μνημείο μια σύγχρονη, σταθερή παρουσία στο νυχτερινό τοπίο της Θεσσαλονίκης, με βασικό ζητούμενο την ανάδειξη της ιστορικής και αρχιτεκτονικής του αξίας.

«Σήμερα φωτίζουμε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη»

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Σήμερα δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, αλλά φωτίζουμε και ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη τη Μακεδονία, γιατί η προσοχή αυτής της κυβέρνησης είναι στραμμένη προς τη Θεσσαλονίκη, είναι στραμμένη προς τη Μακεδονία», επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του.

«Θα ήταν πολύ άδικο για την ιστορία της πόλης εάν η κυβέρνηση περιόριζε τις παρεμβάσεις της στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία πολλές δεκαετίες ανέμενε η Θεσσαλονίκη. Μαζί με την υπουργό πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, από το 2019 κάναμε μία συνειδητή επιλογή. Να αναδείξουμε την τόσο πλούσια πολιτιστική διαδρομή της Θεσσαλονίκης στον χρόνο, με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες για τη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά», τόνισε ο πρωθυπουργός.

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Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αναφέρθηκε στη σημασία της νέας φωτιστικής ανάδειξης του Λευκού Πύργου, επισημαίνοντας ότι σέβεται την ιστορική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του μνημείου. Όπως σημείωσε, ο φωτισμός δεν αλλοιώνει ούτε επεμβαίνει στην αρχιτεκτονική του, αλλά βασίζεται σε αυτήν, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δομή της οχύρωσής του.

«Με τον νέο φωτισμό που εγκαινιάστηκε απόψε ο Λευκός Πύργος φαίνεται πραγματικά λευκός», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.