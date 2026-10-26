Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη σημερινή δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Σε εορταστικό κλίμα, όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα, πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, για τον εορτασμό του Πολιούχου και την 114η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης.

Το «παρών» στη δοξολογία, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κκ. Ιερωνύμου, έδωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Νατσιός και η Μαρία Καρυστιανού.

Εκεί βρέθηκαν, επίσης, ο Έλληνας Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, οι υφυπουργοί Σταύρος Καλαφάτης, Νίκος Ταχιάος, Ελενα Ράπτη, Άννα Ευθυμίου, Νίκος Παπαϊωάννου, οι βουλευτές Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Φάνης Παπάς, Πέτρος Παππάς, Ράνια Θρασκιά, Μιχάλης Χουρδάκης, Γιάννης Αμανατίδης, ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης και αρκετοί άλλοι.