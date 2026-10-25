Προσπάθησε να διαφύγει και αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.

Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για δύο ληστείες σε καταστήματα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από συντονισμένες έρευνες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 35χρονος φέρεται να πραγματοποίησε τις δύο ληστείες την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, εισβάλλοντας στα καταστήματα και απειλώντας με αιχμηρό αντικείμενο.

Από τις δύο επιχειρήσεις αφαίρεσε συνολικά χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 2.000 ευρώ, καθώς και καπνικά προϊόντα. Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας εντόπισαν τον 35χρονο το μεσημέρι του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατά τον εντοπισμό του, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν, παρά την αντίσταση που προέβαλε. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, το οποίο συνέβαλε στην εξιχνίαση των δύο υποθέσεων. Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.