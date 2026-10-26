Στη Θεσσαλονίκη για να παραστεί στους επίσημους εορτασμούς για τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο, την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης και την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:
Σήμερα, στις 11:00 θα παραστεί στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.
Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα περιοδεύσει στη Δράμα.
Στις 10:30 θα επισκεφθεί τη Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης και στις 11:45 θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Δωρόθεο στην Ιερά Μητρόπολη. Ακολούθως θα περιοδεύσει στο κέντρο της Δράμας.
Στις 18:00 θα μιλήσει σε στελέχη και φίλους του ΠΑΣΟΚ στον Δρυμό Θεσσαλονίκης (Melon, Ανδρέα Παπανδρέου 37).
Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 11:00 θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.