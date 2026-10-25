Ανησυχία για το μέχρι πού θα φτάσουν οι αποκαλύψεις.

Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν ο Αλέξης Τσίπρας έκανε προ είκοσι ημερών πεζοπορία στον Όλυμπο με τον ...δασάρχη Παπαπέτρου, τον διαιτητή που κρίθηκε προφυλακιστέος από τη δικαιοσύνη το Σάββατο για τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ.

Ή αν ο Ανδρουλάκης έπαιζε μπάσκετ στον Προμηθέα- εδώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πήγαν να το χρεώσουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τον ...προφυλακισμένο κουμπάρο του!

Αν όμως είσαι ο Μητσοτάκης για την «Ομάδα (κατ΄ ευφημισμόν- Αλήθειας» και τα φιλοκυβερνητικά μέσα είναι απλώς ...Κυριακή!

Η σιωπή όμως δεν μπορεί να κρύψει την αγωνία και την ανησυχία για το μέχρι πού θα φτάσουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ!

Τ.Τε.