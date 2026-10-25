Γιατί τυχόν καθυστερημένη διάψευση μικρή σημασία έχει!

Ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο θέμα (υπογράφει ο Γιώργος Κατσίγιαννης) είχε η εφημερίδα «Παραπολιτικά» το Σάββατο. «Προς συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ -Ο Αλέξης Τσίπρας τους φέρνει πιο κοντά».

Στην εσωτερική σελίδα ο υπότιτλος της εφημερίδας έχει ως εξής: «Διερευνητικές επαφές και ζυμώσεις ανάμεσα σε Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου για κοινή κάθοδο στις εκλογές, με σκοπό την αποδυνάμωση της ΕΛΑΣ- Ο ρόλος του Νίκου Παππά, η στάση του Ανδρουλάκη και τα δεδομένα των παρασκηνιακών συνομιλιών».

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανένα λόγο να σχολιάσει το δημοσίευμα. Η ηγεσία της Κουμουνδούρου όμως; Έστω και για τα μάτια του κόσμου.

ΥΓ1: Το ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως μόνο στόχο την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχει κανείς καμία αμφιβολία!

ΥΓ2: Τυχόν καθυστερημένη διάψευση μικρή σημασία έχει!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.