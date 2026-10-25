Ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο θέμα (υπογράφει ο Γιώργος Κατσίγιαννης) είχε η εφημερίδα «Παραπολιτικά» το Σάββατο. «Προς συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ -Ο Αλέξης Τσίπρας τους φέρνει πιο κοντά».
Στην εσωτερική σελίδα ο υπότιτλος της εφημερίδας έχει ως εξής: «Διερευνητικές επαφές και ζυμώσεις ανάμεσα σε Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου για κοινή κάθοδο στις εκλογές, με σκοπό την αποδυνάμωση της ΕΛΑΣ- Ο ρόλος του Νίκου Παππά, η στάση του Ανδρουλάκη και τα δεδομένα των παρασκηνιακών συνομιλιών».
Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανένα λόγο να σχολιάσει το δημοσίευμα. Η ηγεσία της Κουμουνδούρου όμως; Έστω και για τα μάτια του κόσμου.
ΥΓ1: Το ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως μόνο στόχο την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχει κανείς καμία αμφιβολία!
ΥΓ2: Τυχόν καθυστερημένη διάψευση μικρή σημασία έχει!
Β.Σκ.