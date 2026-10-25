Και κάνει λόγο για «Ωσμωση Χαριλάου Τρικούπη με Κουμουνδούρου».

Για «Ώσμωση Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου» κάνει λόγο η στήλη «insider» της «Απογευματινής» της Κυριακής «αποκαλύπτοντας» συνάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά και του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μελίδη.

«Παρότι μοιάζει σήμερα αρκετά πρόωρο, στην κουβέντα υπάρχει η σκέψη για συνεργασία των δυο κομμάτων στην περίπτωση που η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές. Αν, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 2%, ενδεχομένως να ήταν αρκούντως χρήσιμο για το ΠΑΣΟΚ σε μια πιθανή σύγκρουση με την ΕΛΑΣ, στη μάχη που δίνουν για τη δεύτερη θέση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο της στήλης «insider» έχει ως εξής: «Επί χρόνια η απόσταση που χώριζε τη Χαριλάου Τρικούπη με την Κουμουνδούρου ήταν ίσως μεγαλύτερη απ΄ ό,τι χώριζε τα δύο κόμματα της Κεντροαριστεράς από την Πειραιώς και τη Ν.Δ. Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα- και πολύ περισσότερο η δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό- διαφαίνεται ότι έχει φέρει πιο κοντά το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με αποτέλεσμα να μην προκαλεί και ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι σε κεντρικό καφέ του Κολωνακίου έπιναν τον καφέ τους και συζητούσαν για αρκετή ώρα την Τετάρτη το πρωί ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Δημήτρης Μελίδης. Πρόκειται για τους εκπροσώπους Τύπου των δυο κομμάτων, οι οποίοι κατά πληροφορίες ανέλυσαν όλα τα πολιτικά σενάρια. Παρότι μοιάζει σήμερα αρκετά πρόωρο, στην κουβέντα υπάρχει η σκέψη για συνεργασία των δυο κομμάτων στην περίπτωση που η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές. Αν, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 2%, ενδεχομένως να ήταν αρκούντως χρήσιμο για το ΠΑΣΟΚ σε μια πιθανή σύγκρουση με την ΕΛΑΣ, στη μάχη που δίνουν για τη δεύτερη θέση».

Αν μη τι άλλο, η κινητικότητα είναι έντονη...

Β.Σκ.