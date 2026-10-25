Μέχρι τη Βραζιλία έφτασε το μένος του Γιώργου Φλωρίδη για τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον Λούλα ενόψει της προεδρικής αναμέτρησης με τον Φλάβιο Μπολσονάρου την Κυριακή, παρουσιάζοντας την εκλογική μάχη ως σύγκρουση της Αριστεράς με την ακροδεξιά. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος τον ευχαρίστησε προσωπικά, αποκαλώντας τον «σύντροφο».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ, Φλωρίδης (στο Action 24), ειρωνεύτηκε τη στήριξη Τσίπρα στον Λούλα, ως επιστροφή του «σ΄ αυτά που ξέρει καλά» αφού «δεν του βγαίνει το rebranding». Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε κατηγορήσει τον Τσίπρα ότι «φαντασιώνεται εξεγέρσεις» και επιχειρεί να επιστρέψει στην πολιτική μέσα από την κοινωνική ένταση.

Αυτό που δεν έλαβε υπόψη ο Φλωρίδης είναι ότι ο Φ. Μπολσονάρου είναι ακροδεξιός και γιος του φυλακισμένου πρώην προέδρου της Βραζιλίας - επομένως κανονικά θα έπρεπε και η ΝΔ να θέλει την εκλογική νίκη του Λούλα. Τι; Όχι;

Α.