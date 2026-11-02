«Οι σημαντικές επιτυχίες των τελευταίων μηνών οφείλονται στην οργανωτική αναδιάρθρωση και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων από την Αστυνομία και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Απέρριψε ο Γιώργος Φλωρίδης τους ισχυρισμούς ότι οι αποκαλύψεις των πρόσφατων σκανδάλων έχουν οποιαδήποτε σχέση με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς με βάση τον συνταγματικό χρόνο, οι εκλογές απέχουν περίπου εννέα μήνες. Διερωτήθηκε μάλιστα εάν θα έπρεπε, εξαιτίας της χρονικής συγκυρίας, η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη να σταματήσουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την εγκληματικότητα να δρα ανενόχλητη.

Για την παρουσία Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήρισε ως ιστορική την εικόνα του Έλληνα πρωθυπουργού να προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια στιγμή που οι Έλληνες πρέπει να κρατήσουν.

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά του κ. Μητσοτάκη στα μέλη του Συμβουλίου που προέρχονται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ έχει ήδη καταδικάσει, μέσω αποφάσεων και ανακοινώσεών της, το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εκτίμησε ότι η παρέμβαση του πρωθυπουργού ήταν σαφής και αποφασιστική, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να κινείται σταθερά σε δύο επίπεδα: την ενίσχυση της αμυντικής της ισχύος και τη διαρκή διεύρυνση και ενδυνάμωση των διεθνών συμμαχιών της.

«Νομίζω ότι στα 200 χρόνια που υπάρχουμε ως ελεύθερο κράτος, δεν είχαμε ποτέ την αμυντική ισχύ που έχουμε τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η σημασία των συμμαχιών αποτελεί ιστορική παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου.

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Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην παρουσία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στον ΟΗΕ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημείωσε, η κοινή τους τοποθέτηση ότι δεν αναγνωρίζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο αναδεικνύει τη διπλωματική θέση της Ελλάδας.

«Οι δικαστές απολαμβάνουν ισχυρή ανεξαρτησία»

Ερωτηθείς εάν υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς στους κόλπους της ελληνικής Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ότι το δικαστικό σύστημα διαθέτει τους απαραίτητους συνταγματικούς και νομοθετικούς μηχανισμούς για να αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα.

Όπως δήλωσε, οι Έλληνες δικαστές απολαμβάνουν από τις ισχυρότερες εγγυήσεις ανεξαρτησίας, ενώ υπογράμμισε ότι όταν προκύπτουν συγκεκριμένες υποθέσεις διαφθοράς, αυτές αποκτούν ονοματεπώνυμο και αναλαμβάνουν δράση τα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι κάθε θεσμικός παράγοντας οφείλει να κινείται εντός των αρμοδιοτήτων που του ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι, σημειώνοντας ότι αυτή είναι και η δική του αποστολή ως υπουργού Δικαιοσύνης.

«Θεαματικά τα αποτελέσματα του ελληνικού FBI»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και στη δημιουργία του λεγόμενου «ελληνικού FBI».

Ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι θεαματικά, καθώς οι αστυνομικές υπηρεσίες πραγματοποιούν πλέον συστηματικές και σε βάθος έρευνες, οδηγώντας στην εξάρθρωση κυκλωμάτων και στην αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς που, όπως ανέφερε, είχαν εδραιωθεί επί δεκαετίες.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι οι σημαντικές επιτυχίες των τελευταίων μηνών οφείλονται τόσο στην οργανωτική αναδιάρθρωση όσο και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων από την Ελληνική Αστυνομία και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Όπως είπε, οι διασταυρώσεις στοιχείων που στο παρελθόν απαιτούσαν ένα ή δύο χρόνια μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.

Τι είπε για τις συναθροίσεις του Ηλία Κασιδιάρη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των δημόσιων συναθροίσεων του Ηλία Κασιδιάρη, με αφορμή πρόσφατη συγκέντρωση σε κλειστό χώρο και τα επεισόδια που σημειώθηκαν.

Ο κ. Φλωρίδης εξήγησε ότι, σύμφωνα με την απάντηση των δικαστικών αρχών σε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας, δεν μπορούσε να απαγορευτεί η συγκεκριμένη συγκέντρωση, καθώς πραγματοποιούνταν σε κλειστό χώρο.

Σημείωσε η Αστυνομία βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να διασφαλίσει την κοινωνική ειρήνη, ωστόσο τμήμα των συγκεντρωμένων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας επεισόδια.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι συνταγματική κοινοβουλευτική δημοκρατία και ότι τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να τοποθετούνται με υπευθυνότητα απέναντι σε ζητήματα που αφορούν την προστασία της.

Επισήμανε, επίσης, ότι υπάρχουν ήδη νομοθετικές διατάξεις που απαγορεύουν σε εγκληματικές οργανώσεις να συγκροτούν πολιτικά κόμματα, ωστόσο για άλλα ζητήματα απαιτείται προσεκτική εξέταση των συνταγματικών ορίων.

«Η κυβέρνηση θα κάνει όσα πρέπει να κάνει και θα συζητάμε στο εσωτερικό μας τι μέτρα πρέπει να λάβουμε. Όχι για ένα πρόσωπο, αλλά για να προστατεύεται η δημοκρατία και κυρίως το δικαίωμα των πολιτών να συναθροίζονται», ανέφερε.

Καταλήγοντας, άσκησε κριτική σε συμπεριφορές που, όπως είπε, αποσκοπούν στην πρόκληση επεισοδίων και στην επίθεση κατά της Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι το δικαίωμα της συνάθροισης δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για πράξεις βίας.

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