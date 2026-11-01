«Δεν χάρηκα καθόλου» δήλωσει η παρουσιάστρια.

Την πρώτη της νύχτα στο καινούργιο της σπίτι πέρασε το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου η Φαίη Σκορδά, ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως τα είχε φανταστεί.

Η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1, η οποία το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε διαδικασία μετακόμισης, αποκάλυψε το πρωί της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «For You», ότι δεν κατάφερε να απολαύσει τις πρώτες ώρες στον νέο της χώρο.

Αιτία ήταν η ακαταστασία που επικρατεί ακόμη στο σπίτι, με τις κούτες και τα προσωπικά της αντικείμενα να μην έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους. Η ίδια παραδέχτηκε ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε θέματα οργάνωσης και τάξης, γεγονός που την έκανε να αισθανθεί άβολα με την κατάσταση.

«Δεν χάρηκα καθόλου. Γιατί έχω ένα θέμα με την τάξη, με τη σειρά. Τίποτα δεν είναι σε τάξη, τίποτα δεν είναι σε σειρά. Κοιμήθηκα 4μιση ώρα. Λίγο ξάπλωσα και έξι ώρα ξεκίνησα να έρχομαι», είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, ο περιορισμένος ύπνος και η πρωινή της υποχρέωση να βρίσκεται στο τηλεοπτικό πλατό δεν της άφησαν πολλά περιθώρια ξεκούρασης.

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Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, η παρουσιάστρια είχε ανακοινώσει με χαρά ότι ολοκλήρωσε τη μετακόμιση και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί για πρώτη φορά στο νέο της σπίτι. «Νέες αρχές για το καλό», είχε δηλώσει τότε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Άρη Καβατζίκη.