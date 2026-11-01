Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε τα ξημερώματα της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου το καθιερωμένο βίντεο, με το οποίο αποχαιρετά το Χάλογουιν και υποδέχεται τα Χριστούγεννα.

Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε πιστή στο ετήσιο χριστουγεννιάτικο ραντεβού της, σηματοδοτώντας με τον δικό της τρόπο την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε τα ξημερώματα της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου το καθιερωμένο βίντεο, με το οποίο αποχαιρετά το Χάλογουιν και υποδέχεται τα Χριστούγεννα.

Η αποκαλούμενη «βασίλισσα των Χριστουγέννων» συνόδευσε την ανάρτησή της με τη χαρακτηριστική φράση «Ήρθε η ώρα!!!!», προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

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Από το punk rock στα Χριστούγεννα

Το φετινό βίντεο ξεκινά στη Νέα Υόρκη, λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της 31ης Οκτωβρίου. Η Μαράια Κάρεϊ εμφανίζεται σε ένα μπαρ, με έντονο μακιγιάζ και punk εμφάνιση, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Hermit».

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Το κομμάτι προέρχεται από το άλμπουμ «Someone's Ugly Daughter» του συγκροτήματος Chick, ένα μουσικό εγχείρημα στο οποίο είχε συμμετάσχει τη δεκαετία του 1990, κρατώντας τότε μυστική την εμπλοκή της.

Όταν το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα, η τραγουδίστρια αναφωνεί το περίφημο «It's time!» και το σκηνικό αλλάζει εντυπωσιακά.

Η punk ατμόσφαιρα δίνει τη θέση της σε ένα παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο τοπίο, με τη Μαράια Κάρεϊ να εμφανίζεται στην κορυφή ενός τεράστιου στολισμένου δέντρου.

Αμέσως ακούγονται οι πρώτες νότες του «All I Want for Christmas Is You», της επιτυχίας που έχει ταυτιστεί όσο λίγες με τις γιορτές.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1994, μέσα από το άλμπουμ «Merry Christmas», και εξακολουθεί να επιστρέφει κάθε χρόνο στις υψηλότερες θέσεις των μουσικών κατατάξεων.