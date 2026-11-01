Τη θλιβερή ανακοίνωση έκανε η οικογένεια της το πρωί της Κυριακής (1/11).

Η Ciara Mageean, μία από τις σημαντικότερες αθλήτριες στην ιστορία της Ιρλανδίας, πέθανε σε ηλικία 34 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο του εντέρου.

Τη σοκαριστική ανακοίνωση έκανε η οικογένεια της το πρωί της Κυριακής (1/11) σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της πρώην αθλήτριας στο Instagram: «Μια αγαπημένη κόρη, αδερφή, σύζυγος, φίλη και έμπνευση για τόσους πολλούς, θα της λείψει βαθιά. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της». Η Mageean είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο έντερο τον Μάιο του 2025, όπως είχε γνωστοποιήσει η ίδια σε ανάρτηση της.

Αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες αθλήτριες μεσαίων αποστάσεων της Ιρλανδίας, Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 1500 μέτρα. Μετά τη γνωστοποίηση της τραγικής είδησης, η Ομοσπονδία της Ιρλανδίας δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα για να αποχαιρετήσει την πρωταθλήτριας.

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«Η Ciara ήταν μια πολύ αγαπημένη και εμπνευσμένη φιγούρα που άγγιξε τις ζωές τόσων πολλών. Το θάρρος, η ζεστασιά και το πνεύμα της θα αφήσουν μια διαρκή κληρονομιά. Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στην Athletics Ireland είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους της Ciara σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή.Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» ανέφερε.