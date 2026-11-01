Πέρα από το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αγώνων της 9ης αγωνιστικής της Super League με ακόμη 3 αναμετρήσεις.
Ο Άρης δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στον Λεβαδειακό, ενώ ο ΟΦΗ ταξιδεύει στο Αγρίνιο για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Τέλος, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Αστέρα AKTOR.
Το πρόγραμμα της αγωνιστικής κλείνει στο ΟΑΚΑ με το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.
Tο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (01/11) στη Super League
-17:00 Λεβαδειακός – Άρης / Novasports 2 HD
-18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ / Magenta Sport 1 League
-19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR / Novasports Prime
-19:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ