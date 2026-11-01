Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων για τη 9η αγωνιστική της Super League.

Πέρα από το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αγώνων της 9ης αγωνιστικής της Super League με ακόμη 3 αναμετρήσεις.

Ο Άρης δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στον Λεβαδειακό, ενώ ο ΟΦΗ ταξιδεύει στο Αγρίνιο για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Τέλος, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Αστέρα AKTOR.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής κλείνει στο ΟΑΚΑ με το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.

Tο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (01/11) στη Super League

-17:00 Λεβαδειακός – Άρης / Novasports 2 HD

-18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ / Magenta Sport 1 League

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-19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR / Novasports Prime

-19:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ