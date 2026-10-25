Εξαιρετική εμφάνιση με χατ τρικ για τον Πορτογάλο άσο.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 5-0 της Καλαμάτας εντός έδρας το απόγευμα της Κυριακής 25/10 για την 8η αγωνιστική της Super League δείχνοντας πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες ήταν ο Ζότα Σίλβα που πέτυχε τρία γκολ (37', 40', 46'), ενώ σκόραρε και ο Μάριους στο 74ο λεπτό και ο Μπέιλι στο 85ο λεπτό του αγώνα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (60′ Έσε), Σα (46′ Τσικίνιο), Ρόκα (79′ Φορτούνης), Ζότα (76′ Μπέιλι), Γκονζάλες (60′ Μάριους).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Βασίλεβιτς, Στρούγγης (83′ Μπακαγιόκο), Σίγουρντσον, Χατζηθεοδωρίδης, Μορέιρα, Μαρσελίνο (61′ Κατάλντι), Καλουτσικίδης, Πινέιρο (75′ Μαρτίν), Βάργκας (75′ Μποάτσο), Καρμινόβσκι (61′ Μπόλιβαρ), Ροντρίγκες.