Το μεγαλύτερο πρόβλημα για όσους εντοπίζονται είναι ότι ο καταλογισμός δεν αφορά απαραίτητα μόνο την περίοδο λίγο πριν από τον έλεγχο.

Βαριά θα πληρώνουν τις ρευματοκλοπές όσοι εντοπίζονται να καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς αυτό να καταγράφεται κανονικά από τον μετρητή. Με νέα απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι χρεώσεις για το κλεμμένο ρεύμα, με το κόστος να φτάνει τα 652 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα νοικοκυριά και τα 671 ευρώ για τις επιχειρήσεις.

Η νέα απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ξεκαθαρίζει πόσα θα καλούνται να πληρώσουν όσοι εντοπίζονται να έχουν πειράξει τον μετρητή τους ή να καταναλώνουν ρεύμα που δεν καταγράφεται. Για ένα συνηθισμένο νοικοκυριό, η χρέωση για το ρεύμα που δεν έχει καταγραφεί φτάνει τα 65 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ για τις επιχειρήσεις ξεπερνά τα 67 λεπτά.

Αυτό συμβαίνει επειδή στην τιμή που υπολογίζει η ΡΑΑΕΥ προστίθεται προσαύξηση 100%, με αποτέλεσμα το ποσό να διπλασιάζεται. Στην πράξη, όσο περισσότερες είναι οι κιλοβατώρες που εκτιμάται ότι έχουν καταναλωθεί παράνομα, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το ποσό που πρέπει να καταβληθεί. Οι χρεώσεις αυτές δεν αφορούν τους κανονικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά αποκλειστικά τις περιπτώσεις στις οποίες έχει διαπιστωθεί ρευματοκλοπή.

Τι ισχύει για όσους είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Για όσους είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προβλέπονται χαμηλότερες χρεώσεις, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι απαλλάσσονται από την πληρωμή. Συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους ΚΟΤ Α΄ το κόστος φτάνει περίπου τα 31 λεπτά ανά κιλοβατώρα, για το ΚΟΤ Β΄ τα 38 λεπτά και για το ΚΟΤ Γ΄ τα 27 λεπτά.

Στις συγκεκριμένες κατηγορίες η προσαύξηση είναι 50%, αντί για 100% που ισχύει για τους υπόλοιπους καταναλωτές. Ωστόσο, το κόστος δεν σταματά στην αξία του ρεύματος. Όποιος εντοπιστεί να έχει κάνει ρευματοκλοπή επιβαρύνεται και με τα έξοδα του ΔΕΔΔΗΕ για τον έλεγχο και τη διαχείριση της υπόθεσης. Για ένα σπίτι με μονοφασικό ρεύμα, η πρόσθετη χρέωση ξεκινά από 294,54 ευρώ και φτάνει τα 407,07 ευρώ εάν χρειαστεί να αλλαχθεί ο μετρητής. Για τις τριφασικές παροχές τα ποσά ανεβαίνουν έως τα 461,65 ευρώ, ενώ σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις μέσης τάσης μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 662,21 ευρώ.

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Το μεγαλύτερο πρόβλημα για όσους εντοπίζονται είναι ότι ο καταλογισμός δεν αφορά απαραίτητα μόνο την περίοδο λίγο πριν από τον έλεγχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να υπολογίσει την κατανάλωση που δεν καταγράφηκε για χρονικό διάστημα έως και πέντε χρόνια πίσω, εφόσον ο καταναλωτής χρησιμοποιούσε την παροχή εκείνη την περίοδο. Έτσι, ο τελικός λογαριασμός μπορεί να φτάσει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Για παράδειγμα, εάν σε ένα σπίτι υπολογιστεί ότι έχουν καταναλωθεί 5.000 κιλοβατώρες χωρίς να καταγραφούν, μόνο η αξία του ρεύματος φτάνει περίπου τα 3.261 ευρώ. Εάν προστεθούν και τα έξοδα ελέγχου και αλλαγής μετρητή, το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 3.660 ευρώ.

Τα χρήματα που θα εισπράττονται από τις συγκεκριμένες υποθέσεις, πέρα από τα έξοδα διαχείρισης, θα κατευθύνονται σε λογαριασμούς της αγοράς για την κάλυψη μέρους αυτής της ζημιάς, ενώ προβλέπεται και η χρηματοδότηση περισσότερων ελέγχων.