Η λειτουργία της αλυσίδας δεν έχει ανασταλεί, ωστόσο πρακτικά είναι αδύνατη, αφού το τηλεφωνικό κέντρο λάμβανε τις παραγγελίες για τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως της περιοχής από την οποία καλούσε ο πελάτης, και προωθούσε την παραγγελία στο πλησιέστερο κατάστημα.

Στον αέρα βρίσκονται εκατοντάδες εργαζόμενοι στην αλυσίδα «Pizza Fan». Τα καταστήματα, μετά τις συλλήψεις του ιδιοκτήτη και άλλων στελεχών της εταιρείας για φορολογική απάτη, είναι κλειστά και το μέλλον των εργαζομένων είναι αβέβαιο.

Το γεγονός ότι 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan βρίσκονται αυτή τη στιγμή «στον αέρα», μετά τις εξελίξεις με την υπόθεση φορολογικής απάτης από τον ιδιοκτήτη και στελέχη της εταιρείας, και το κλείσιμο των καταστημάτων και του τηλεφωνικού κέντρου που ακολούθησε, ανέδειξε ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του κλαδικού Συνδικάτου Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού, μιλώντας το Σάββατο στην ΕΡΤ News.

Όπως υπογράμμισε, οι εργαζόμενοι δεν έχουν ενημερωθεί για το τι μέλλει γενέσθαι με τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά τους εξαιτίας του νομοθετικού πλαισίου που έχει φτιάξει η κυβέρνηση - η οποία κατά τα άλλα... «πανηγυρίζει» για την «πάταξη της φοροδιαφυγής» - το οποίο δεν διαθέτει προβλέψεις που θα διασφαλίζουν τα μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων σε τέτοιες περιπτώσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmd4gsfitrnd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Γ. Στεφανάκης ανέδειξε την ανάγκη να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και το εισόδημα όλων των εργαζομένων, όλα τους τα ένσημα, να ενημερωθούν με δέσμευση της εταιρείας για το τι πρόκειται να γίνει, αλλά και να παγώσουν με ευθύνη της κυβέρνησης οι υποχρεώσεις τους σε δάνεια, λογαριασμούς ρεύματος - νερού κλπ.

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Ειδική αναφορά έκανε και στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι μαζί με το Συνδικάτο τη Δευτέρα στις 2 μ.μ., στο Χαλάνδρι, έξω από τα γραφεία της Pizza Fan, δράση που αποφασίστηκε στη σύσκεψη που οργάνωσε σήμερα το κλαδικό Συνδικάτο με τους εργαζόμενους.

Στο κάλεσμά του το Συνδικάτο αναφέρει:

«Εδώ και δύο μέρες που αποκαλύφθηκε ένα ακόμη σκάνδαλο της "υγιούς επιχειρηματικότητας" από μια εταιρεία "πρότυπο" του κλάδου όπως παρουσιαζόταν, 2.500 χιλιάδες εργαζόμενοι της Pizza Fan είναι στον αέρα -χωρίς καμιά ενημέρωση για το τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά τους- και αγωνιούν για την επόμενη μέρα καθώς δεκάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχουν κλείσει και δεν λειτουργούν.

Δεν μπορεί πια να κρυφτεί με κανέναν τρόπο η σαπίλα του συστήματος και τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, όπως αποκαλύφθηκε και στην περίπτωση της Pizza Fan, σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στις πλάτες των οποίων έχουν βγει όλα αυτά τα εκατομμύρια που απολαμβάνουν μια χούφτα παράσιτα.

Την ίδια στιγμή που εκατομμύρια κρύβονται σε κρύπτες και οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες και οι παρατρεχάμενοί τους ζουν μέσα στη χλιδή, οι χιλιάδες εργαζόμενοι της Pizza Fan δουλεύουν 12ωρα, μέσα σε εξαντλητικές συνθήκες και δεν μπορούν να βγάλουν ούτε τον μήνα. Αυτή είναι η τεράστια αντίθεση που διαπερνά τις ζωές μας: εμείς να λιώνουμε στη δουλειά το 2026 και άλλοι να εκμεταλλεύονται την εργασία μας και να κολυμπάνε στα πλούτη.

Και στην περίπτωση της Pizza Fan επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά ότι ο "πατριωτισμός" του κεφαλαίου, αρχίζει και τελειώνει εκεί όπου ξεκινάνε τα κέρδη της, νόμιμα και παράνομα. Ιδιαίτερα στην "ευαισθητοποιημένη" Pizza Fan που ξέρει να απολύει εκδικητικά εργαζόμενους πουλώντας δήθεν "πατριωτισμό" και φρόνημα.

Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του σε όλους τους εργαζόμενους και εργαζόμενες της Pizza Fan ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, φύλου, εθνικότητας και ηλικίας. Εδώ και τώρα κινητοποιούμαστε – Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός και καμιά αργοπορία!

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες της Pizza Fan να οργανωθούν τώρα στο Συνδικάτο και να παλέψουν συλλογικά για την διασφάλιση της εργασίας και των δικαιωμάτων τους.

Απαιτούμε από την εταιρεία να πάρει άμεσα θέση και να ενημερώσει όλους τους εργαζομένους σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης και των ίδιων. Να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο ο μισθός και η ασφάλιση για όσο διάστημα μείνουν κλειστά τα καταστήματα.

Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!».

Γιατί η λειτουργία της αλυσίδας είναι πρακτικά αδύνατη

Η λειτουργία της αλυσίδας δεν έχει ανασταλεί, ωστόσο πρακτικά είναι αδύνατη, αφού το τηλεφωνικό κέντρο λάμβανε τις παραγγελίες για τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως της περιοχής από την οποία καλούσε ο πελάτης, και προωθούσε την παραγγελία στο πλησιέστερο κατάστημα.

«Όλοι ψάχνουμε για άλλη δουλειά».

Την Πέμπτη το πρωί, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν με πανοποιότυπο τρόπο ότι η ζωή τους ανατρέπεται.

«Την Πέμπτη το πρωί πήγαν οι κοπέλες που ανοίγουν και τους περίμεναν οι αστυνομικοί απ’ έξω».

Όπως φαίνεται, τα μέλη του κυκλώματος σημείωναν τις επιδόσεις κάθε καταστήματος. Αν κάποιο δεν έκλεβε αρκετά, οι παραγγελίες πήγαιναν σε άλλο κατάστημα.

Μιλώντας στο MEGA, πρώην ιδιοκτήτης καταστήματος Pizza Fan, κατήγγειλε πιέσεις και εκφοβισμούς από τα κεντρικά, προκειμένου να ακολουθήσουν το ίδιο μοτίβο δουλειάς.

«Αυτός ήταν ο λόγος που αποχώρησα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmdbua8h97yh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, ζητά από το υπουργείο Εργασίας να τεθούν οι 2.500 εργαζόμενοι σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει ο έλεγχος της ΑΑΔΕ.

Όμως η επιχείρηση δεν έχει βάλει λουκέτο και η λειτουργία των franchise έχει διακοπεί, καθώς όλα τα συστήματα παραμένουν εκτός λειτουργίας για να ελεγχθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmd75elum5op?integrationId=40599y14juihe6ly}

Χάρης Καρώνης για Pizza Fan: «Οι 2.500 εργαζόμενοι δεν πρέπει να αφεθούν στην τύχη τους»

Την ανάγκη να προστατευθούν οι 2.500 θέσεις εργασίας στην Pizza Fan και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, παράλληλα με την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης φοροδιαφυγής, επισημαίνει ο ιδρυτής και CEO της Viva Χάρης Καρώνης. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση της εταιρείας δεν θα είχε μόνο σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, αλλά θα περιόριζε δραστικά και τις πιθανότητες του Δημοσίου να εισπράξει τις οφειλές που ενδεχομένως θα βεβαιωθούν.

Σε δημόσια παρέμβασή του για την υπόθεση της Pizza Fan, ο ιδρυτής και CEO της Viva χαρακτηρίζει σημαντική επιτυχία των αρμόδιων αρχών την αποκάλυψη της φερόμενης φοροδιαφυγής, τονίζοντας ότι η έρευνα πρέπει να προχωρήσει και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. Ωστόσο, θέτει το ζήτημα της διαχείρισης της υπόθεσης με τρόπο που δεν θα οδηγήσει στην οριστική απαξίωση της επιχείρησης, στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και, τελικά, στην αδυναμία είσπραξης των οφειλών προς το Δημόσιο.

Όπως επισημαίνει ο Χάρης Καρώνης, το Δημόσιο καλείται να διαδραματίσει έναν διττό ρόλο: αφενός να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις και αφετέρου να συμβάλει στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης από την οποία προσδοκά να εισπράξει σημαντικά ποσά. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για μια δύσκολη αλλά όχι πρωτόγνωρη ισορροπία, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων.

Ο ιδρυτής της Viva προειδοποιεί ότι εάν η δραστηριότητα της Pizza Fan σταματήσει πλήρως και δεσμευτούν όλοι οι τραπεζικοί της λογαριασμοί, η αξία του επιχειρηματικού δικτύου κινδυνεύει να χαθεί. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εξανεμίσει όχι μόνο τις προοπτικές ανάκαμψης, αλλά και τη δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους υπόλοιπους πιστωτές.

Το εμπορικό σήμα της Pizza Fan, όπως σημειώνει, έχει ήδη δεχθεί σοβαρό πλήγμα, την ώρα που οι υποχρεώσεις προς εργαζομένους, προμηθευτές και ιδιοκτήτες ακινήτων εξακολουθούν να υφίστανται. Σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας, η μεταγενέστερη εκποίηση εξοπλισμού και αποθεμάτων ενδέχεται να αποφέρει ελάχιστα έσοδα, αφήνοντας τους 2.500 εργαζομένους χωρίς δουλειά και το Δημόσιο με περιορισμένες δυνατότητες να ανακτήσει όσα του οφείλονται.

Ο Χάρης Καρώνης υπογραμμίζει ότι το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπει εργαλεία για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, όπως η προσωρινή διαχείριση μιας επιχείρησης από τρίτα πρόσωπα ή ο ορισμός μεσεγγυητή. Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, είναι η ταχύτητα ενεργοποίησης αυτών των μηχανισμών, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι οι καθυστερήσεις της δημόσιας διοίκησης μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρη απαξίωση επιχειρήσεων που βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές οικονομικές και νομικές εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με τον Χάρη Καρώνη, η συνέχιση της λειτουργίας μιας επιχείρησης που ελέγχεται για φοροδιαφυγή δεν συνεπάγεται ούτε ατιμωρησία ούτε παρεμπόδιση της δικαστικής και διοικητικής διερεύνησης. Αντιθέτως, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών, την εφαρμογή αυστηρών δικλείδων ασφαλείας και τον έλεγχο κάθε συναλλαγής, μπορεί να διατηρηθεί η επιχειρηματική αξία μέχρι να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης και να προσδιοριστεί το ύψος των ενδεχόμενων οφειλών.

«Είναι επομένως προς όφελος του Δημοσίου να προστατεύσει την επιχείρηση – όχι προσωπικά τους ιδιοκτήτες της», επισημαίνει χαρακτηριστικά, διαχωρίζοντας την ανάγκη διατήρησης της οικονομικής δραστηριότητας από την απόδοση προσωπικών ευθυνών σε όσους ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στους συνεργάτες του δικτύου franchise της Pizza Fan, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπισή τους απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και εξατομικευμένη αξιολόγηση. Όπως υποστηρίζει, η ευθύνη και ο βαθμός εμπλοκής κάθε συνεργάτη πρέπει να αποδειχθούν ξεχωριστά, χωρίς να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή όλων σε ενδεχόμενες παραβάσεις.

Όσοι απαλλαγούν από τις κατηγορίες θα πρέπει, σύμφωνα με τον ίδιο, να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Ακόμη όμως και για όσους προκύψουν συγκεκριμένες οικονομικές υποχρεώσεις, η διατήρηση ενός λειτουργικού επιχειρηματικού δικτύου αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές.

Ο Χάρης Καρώνης καταλήγει ότι η αποκάλυψη της υπόθεσης συνιστά ήδη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του ελληνικού Δημοσίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η τελική επιτυχία, ωστόσο, δεν θα κριθεί μόνο από τον εντοπισμό των υπευθύνων και την επιβολή κυρώσεων, αλλά κυρίως από το κατά πόσο θα καταστεί εφικτή η είσπραξη των οφειλών, χωρίς να καταστραφεί μια οικονομική δραστηριότητα που συντηρεί χιλιάδες θέσεις εργασίας.

«Η προσπάθεια του Δημοσίου θα ευοδωθεί τελικά, όχι απλώς με το να καταδειχθεί ο υπεύθυνος της φοροδιαφυγής αλλά κυρίως με το να εισπραχθούν όσα αποδειχθεί ότι οφείλονται, χωρίς να χαθούν 2.500 θέσεις εργασίας και η δυνατότητα των αθώων να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους», τονίζει.