Η αποστολή των «πρασίνων» για την αναμέτρηση.

Με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να προπονείται σε φουλ ένταση και να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το Σάββατο (24/10, 18:00), την προετοιμασία του για την κυριακάτικη (25/10) εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο μηριαίο που αντιμετώπισε στο παιχνίδι με τον Αστέρα (μυϊκός σπασμός) και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των «πράσινων», οι οποίοι δεν αντιμετώπισαν κάποιο νέο απρόοπτο, πέρα από τις γνωστές απουσίες.

Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο «Γ. Καλαφάτης», λίγες ώρες μετά την επιστροφή της ομάδας από το μακρινό ταξίδι στο Αλμάτι. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, παιχνίδια σε περιορισμένο χώρο, τακτική και δουλειά στις στατικές φάσεις.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, έχοντας κατά νου και την επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών του από τις διαδοχικές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι Ντάβιντε Καλάμπρια, Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν και Λιβάι Γκαρσία, οι οποίοι δεν πήραν χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση της Πέμπτης (22/10) στο Αλμάτι, διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα, όπως και οι Κινγκς Κάνγκουα και Ανάς Σαλάχ-Εντίν.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο Δανός τεχνικός ανακοίνωσε την 24μελή αποστολή για το ματς με τον Βόλο. Σε αυτή βρίσκονται οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.

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Εκτός έμεινε ο τραυματίας Αζεντίν Ουναΐ, όπως και οι Ίνγκι Ίνγκασον και Παύλος Παντελίδης, που παραμένουν σταθερά εκτός δράσης, ενώ για ακόμη μία αναμέτρηση δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Νίστρουπ ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.