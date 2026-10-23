Η Ρούλα Ρέβη και ο Απόστολος Τότσικας σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Studio στις 3».

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου ο Απόστολος Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη, όπου παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το ζευγάρι εστίασε σε αρκετά θέματα της καθημερινότητάς τους, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στην οικογένειά τους και τη μεταξύ τους σχέση.

Όπως, μάλιστα, διευκρίνισαν πολλές από τις στιγμές τους δεν τις γνωρίζει ο κόσμος, καθώς επιλέγουν να μην τις δημοσιεύουν στα social media.

Ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη στον καναπέ της εκπομπής «Studio στις 3»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η Ρούλα Ρέβη εξήγησε ότι ο κόσμος δεν ξέρει το πότε μπορεί να έρθουν σε ρήξη ως ζευγάρι, σημειώνοντας παράλληλα, ότι ως οικογένεια έχουν έρθει αντιμέτωποι με προβλήματα:

«Ο κόσμος δεν ξέρει πότε τσακωνόμαστε. Μοιραζόμαστε τα καλά. Τι να μοιραστούμε; Πολλές φορές για εμάς, υπάρχει αυτό στον αέρα ότι ‘ουάου, τέλεια όλα’ και τα λοιπά. Όχι, έχουμε σαν οικογένεια δυσκολίες που έχουν και όλες οι οικογένειες».

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Και συνέχισε: «Είχαμε δυσκολίες και πριν τα παιδιά, σαν ζευγάρι κανονικό, δηλαδή είχαμε τα θέματά μας κατά καιρούς. Δεν γίνεται να μην τσακωθείς με έναν άνθρωπο που είσαι μαζί από το 2007. Είμαστε 19 χρόνια μετά. Εδώ υπάρχει μία παγίδα για τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί. Αν το ξέρεις ότι θα γίνει καυγάς και δεν το πεις έρχεται αυτή η φλαταδούρα που δεν τη θες… Χάνεσαι πάρα πολύ! Εγώ είμαι πολύ υπέρ του καυγά», σημείωσε η Ρούλα Ρέβη.

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