Ο λόγος του ταξιδιού και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

Μία αναπάντεχη περιπέτεια έζησαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης κατά τη διάρκεια της πτήσης τους προς το Παρίσι.

Η επιχειρηματίας μέσω ανάρτησής της στα social media θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποκαλύπτοντας τόσο τους λόγους του ταξιδίου τους, όσο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μέχρι να φτάσουν στη Γαλλική πρωτεύουσα.

Η αγωνία τους φαίνεται πως ξεκίνησε όταν το αεροπλάνο δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο Παρίσι, με αποτέλεσμα να πετάξει μέχρι τις Βρυξέλλες. Από εκεί, το ζευγάρι χρειάστηκε να συνεχίσει το ταξίδι του με τρένο.

Η Χριστίνα Μπόμπα, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν στον αέρα, εξήγησε ότι φοβήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, καθώς πίστεψαν ότι θα είναι και η τελευταία τους πτήση.

Ο λόγος, ωστόσο, του ταξιδιού είναι πολύ ευχάριστος, καθώς η αδερφή της, Ελίνα, θα προσθέσει ένα δικό της έργο τέχνης στο Μουσείο του Λούβρου.

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Χριστίνα Μπόμπα: «Νομίζαμε είναι η τελευταία μας»

Στην ανάρτηση που έκανε η Χριστίνα Μπόμπα, περιέγραψε τη δυσάρεστη εμπειρία τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτές είναι οι φάτσες της ταλαιπωρίας. Έχουμε ξεκινήσει από τις 06:00 η ώρα το πρωί για το Παρίσι. Έχουμε ζήσει μία πτήση εφιαλτική. Νομίζαμε ήταν η τελευταία μας. Δεν καταφέραμε να προσγειωθούμε στο Παρίσι, ήρθαμε στις Βρυξέλλες και τώρα είμαστε στο τρένο για να πάμε στο Παρίσι.

Δύσκολος καιρός για να πας στο Παρίσι, αλλά μέσα σε όλα αυτά τα νέα που κυκλοφορούν έχω ένα χαρούμενο νέο εγώ: Η μικρή μου αδερφή θα βάλει ένα έργο τέχνης της στο Λούβρο και θέλω να προλάβω να φτάσω στο Παρίσι για να πάω σήμερα στο πάρτι που έχουν το πριβέ, για να δω το έργο της κρεμασμένο στους τοίχους του Λούβρου. Είμαι τόσο περήφανη».

Η Χριστίνα Μπόμπα, συνόδευσε το σχετικό απόσπασμα με μία λεζάντα, στην οποία ανέφερε: «Αρχικά είμαστε ζωντανοί και αυτό μου φτάνει!: Επίσης είμαι η πιο περήφανη αδερφή του κόσμου!!! Τέλος, ελπίζω να φτάσουμε σώοι και ασφαλείς και να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη μέρα!».

Λίγες ώρες μετά την ανάρτησή της, η Χριστίνα Μπόμπα επέστρεψε με μία νέα δημοσίευση.

Στη νέα φωτογραφία που ανέβασε πόζαρε στην κάμερα χαμογελαστή, γράφοντας: «Φτάσαμε!!!».