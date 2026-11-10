Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για τις κρίσεις που έχει περάσει με το σώμα και την ομορφιά της.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε η Χριστίνα Μπόμπα, με ένα σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, μέσα από το «Happy Day».

Η γνωστή επιχειρηματίας, βρέθηκε σε εκδήλωση εταιρείας περιποίησης μαλλιών και με αφορμή τη συζήτηση αναφέρθηκε στην ομορφιά, στις κρίσεις που έχει περάσει με το σώμα της, αλλά και στη σχέση της με τον σύζυγό της Σάκη Τανιμανίδη.

Όπως αποκάλυψε, ανά διαστήματα είχε κάνει δίαιτες: «Έχω περάσει πάρα πολλές κρίσεις με την ομορφιά και το σώμα μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κορίτσι που έχει μεγαλώσει μέσα σε όλα αυτά τα πρότυπα ομορφιάς, και ειδικά μέσα στην δικιά μας εφηβεία τότε, που τρώγανε όλο αυτό αφήγημα ‘να είσαι skinny, να είσαι τέλεια, να είσαι έτσι, να είσαι αλλιώς’, που δεν έχει περάσει κρίση και ανασφάλεια με αυτό που είναι», ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα και συνέχισε:

«Παλιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες, τρεις μέρες detox μόνο φρούτα… Έχω περάσει από πάρα πολλά και δεν ξέρω πόσα παιδιά της γενιάς μου έχουν περάσει από αυτό».

Η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στη σχέση της με τον σύζυγό της, Σάκη Τανομανίδη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

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«Τον καμαρώνω σε όλες τις φωτογραφίσεις, μου αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ… Θα φανεί ψέμα, αλλά δεν ζηλεύουμε, κάπως το έχουμε βρει μεταξύ μας… Δεν δίνουμε και αφορμές ίσως. Όταν κάποιος σου δίνει αφορμές, κάπως σου ξυπνάει και τη ζήλια. Εμείς είμαστε μαζί τώρα 11 – 12 χρόνια, δεν είχαμε ποτέ κρίση μεγάλης ζήλιας, κάπως το έχουμε βρει, δεν προκαλούμε ο ένας τον άλλον».

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