Ποιοι δικαιούνται την υποτροφία των 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ – Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Μέχρι τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση χρηματικών βραβείων – υποτροφιών ύψους 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ, σε μαθητές που πέτυχαν στις Πανελλήνιες 2026 και εισήχθησαν για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την / τον άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα του τέκνου που έχει τις προϋποθέσεις να καταστεί δικαιούχος ή από το ίδιο το τέκνο, στην περίπτωση ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία), ή επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα) του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.idika.gr/lae-miteres/, έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 στις 23:59 μ.μ.

Η παροχή χρηματικών βραβείων – Υποτροφίες στα δικαιούχα τέκνα ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€).

Δικαιούχοι της παροχής είναι 2.106 τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

α) είχαν την μαθητική ιδιότητα για το σχολικό έτος 2025-2026, και

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β) είναι άγαμα και άνεργα, και

γ) εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2026 (ή μέσω κάθε άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό δικαιούχων, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .