Παλαιοντολόγοι προειδοποιούν ότι η πώληση σπάνιων απολιθωμάτων σε ιδιώτες μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση των ερευνητών σε πολύτιμα επιστημονικά ευρήματα.

Μια ανακάλυψη που ξεκίνησε το 2019 σε ένα ράντσο της Μοντάνα κατέληξε επτά χρόνια αργότερα σε μια εντυπωσιακή δημοπρασία στη Νέα Υόρκη. Ένας σπάνιος σκελετός δεινοσαύρου, που εντοπίστηκε από μια κτηνοτρόφο στην ιδιοκτησία της, πουλήθηκε έναντι 47,3 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η Τζόντι Πίερσον ανακάλυψε τα απολιθωμένα οστά το 2019, στην περιοχή Hell Creek της Μοντάνα, έναν από τους σημαντικότερους παλαιοντολογικούς σχηματισμούς της Βόρειας Αμερικής.

Το εύρημα αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντικό, καθώς ανήκε σε έναν σπάνιο σαρκοφάγο δεινόσαυρο που έζησε πριν από περίπου 67 εκατομμύρια χρόνια.

Ο δεινόσαυρος που πήρε το όνομά της

Ο σκελετός ονομάστηκε «Jodi», προς τιμήν της γυναίκας που τον ανακάλυψε.

Αρχικά, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι τέτοια απολιθώματα ενδέχεται να ανήκαν σε νεαρούς τυραννόσαυρους. Ωστόσο, νεότερες παλαιοντολογικές μελέτες ενίσχυσαν την άποψη ότι ο Nanotyrannus αποτελεί ξεχωριστό γένος.

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Ο συγκεκριμένος δεινόσαυρος είχε μήκος περίπου έξι μέτρα και ήταν σημαντικά μικρότερος από τον περίφημο Τυραννόσαυρο Ρεξ.

Ο σκελετός περιλαμβάνει περίπου 191 απολιθωμένα οστικά στοιχεία και ένα σχεδόν πλήρες κρανίο. Πρόκειται για ένα από τα μόλις τρία σχετικά ολοκληρωμένα δείγματα Nanotyrannus που είναι γνωστά στην επιστήμη.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από επαγγελματίες συλλέκτες απολιθωμάτων, ενώ η διαδικασία παρουσιάστηκε και στη σειρά ντοκιμαντέρ «Dino Hunters» του Discovery Channel.

Από τα 9 στα 47,3 εκατομμύρια δολάρια

Στις 27 Οκτωβρίου 2026, ο σκελετός βγήκε σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη, με αρχική εκτίμηση μεταξύ 6 και 9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ακολούθησε μια έντονη αναμέτρηση προσφορών ανάμεσα σε έξι ενδιαφερόμενους, η οποία διήρκεσε περίπου 12 λεπτά. Τελικά, το απολίθωμα πουλήθηκε για 47,3 εκατομμύρια δολάρια σε αγοραστή που επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η πώληση κατέστησε τον «Jodi» τον δεύτερο ακριβότερο σκελετό δεινοσαύρου που έχει δημοπρατηθεί, πίσω από τον Τυραννόσαυρο «Gus», ο οποίος είχε πωληθεί για 50,1 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο.

Παρά τον ενθουσιασμό για την υψηλή τιμή, η δημοπρασία προκάλεσε προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.

Παλαιοντολόγοι προειδοποιούν ότι η πώληση σπάνιων απολιθωμάτων σε ιδιώτες μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση των ερευνητών σε πολύτιμα επιστημονικά ευρήματα.

Πηγή futura-sciences.com