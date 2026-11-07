Πότε υποχωρεί το κρύο και πώς θα διαμορφωθούν οι θερμοκρασίες έως τις 17 Νοεμβρίου.

Με εναλλαγές συννεφιάς, τοπικών βροχοπτώσεων και διακυμάνσεων της θερμοκρασίας θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος παρουσιάζει την εξέλιξη του καιρού μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι από την Κυριακή (8/11) αναμένεται πιο γενικευμένη αύξηση των νεφώσεων και των βροχοπτώσεων, με τα δυτικά να βρίσκονται αρχικά στο επίκεντρο.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αυξομειώσεις, καθώς το πιο ψυχρό σκηνικό των προηγούμενων ημερών θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, δίνοντας τη θέση του σε ηπιότερες καιρικές συνθήκες, κυρίως στα νότια της χώρας.

Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη: Περισσότερες νεφώσεις και βροχές

Την Κυριακή, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και οι βροχοπτώσεις θα γίνουν πιο συχνές.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από τα δυτικά και σταδιακά να επηρεάσουν και άλλες περιοχές της χώρας.

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Το ίδιο μοτίβο προβλέπεται να διατηρηθεί και τη Δευτέρα, αλλά και την Τρίτη, με αρκετές συννεφιές και βροχές να συνθέτουν το καιρικό σκηνικό.

Οι συγκεκριμένες ημέρες χρειάζονται αυξημένη προσοχή από όσους προγραμματίζουν μετακινήσεις, καθώς οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν κατά τόπους δυσκολίες.

Πότε υποχωρεί το κρύο – Η τάση για τις 16 και 17 Νοεμβρίου

Στη συνέχεια, τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν σταδιακή μεταβολή της θερμοκρασίας, με το ψυχρό σκηνικό να υποχωρεί και τις καιρικές συνθήκες να γίνονται πιο ήπιες.

Ειδικότερα, στις 16 και 17 Νοεμβρίου αναμένεται να επικρατήσει πιο μαλακός καιρός, κυρίως στις νότιες περιοχές της Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια τάση ανόδου της θερμοκρασίας, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι οι βροχοπτώσεις θα σταματήσουν οριστικά σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα του καιρού θα ξεκαθαρίζει όσο πλησιάζουμε στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις ενδέχεται να παρουσιάσουν μεταβολές.

Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα είναι η εναλλαγή βροχερών διαστημάτων και πιο ήπιων ημερών, με τις βροχές να επιστρέφουν από την Κυριακή και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει σταδιακή άνοδο προς τις 16 και 17 του μήνα.

Δείτε το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου με τους χάρτες

{https://www.youtube.com/watch?v=doLL63gPHZQ}