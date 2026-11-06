Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε. Οι αριθμοί.

Το ποσό των 44 εκατ. ευρώ κλήρωσε το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 7, 30, 32, 35, 44

Τζόκερ οι αριθμοί: 2 και 6.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία (5+2), ενώ στη δεύτερη κατηγορία (5+1) 3 δελτία κερδίζουν από 699,030 ευρώ.

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Οι κληρώσεις του EUROJACKPOT πραγματοποιούνται, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, από τις 21:00 το βράδυ και μετά, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ενώ η προθεσμία κατάθεσης δελτίων συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τρίτη και Παρασκευή) είναι μέχρι τις 20:00 το απόγευμα.