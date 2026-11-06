Ο Χιλιανός σκηνοθέτης πέθανε στο σπίτι του στο Σαντιάγο.

Ο δημιουργός της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Μία φανταστική γυναίκα», Σεμπαστιάν Λέλιο, πέθανε σε ηλικία 52 ετών, όπως έκανε γνωστό η σύντροφός του, η ηθοποιός Αμαλία Κασάι.

Ο Χιλιανός σκηνοθέτης πέθανε στο σπίτι του στο Σαντιάγο. Την είδηση έκανε γνωστή η σύντροφός της με ανάρτησή της στο Instagram. Έγραψε ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα προβλημάτων υγείας.

Σύμφωνα με το χιλιανό Μέσο, El Mercurio Online, η Κασάι επικοινώνησε με την αστυνομία όταν τον βρήκε νεκρό στο σπίτι του στην επαρχία Las Condes.

«Διανύουμε μία πολύ επώδυνη περίοδο, και η ανάμνησή του θα παραμείνει μαζί μας για πάντα. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, που συνέβαλε στην χιλιανή κουλτούρα κατά τη διάρκεια της σημαντικών στιγμών της ιστορία της χώρας. Ως οικογένεια, σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτές τις δύσκολες στιγμές» ανέφερε.

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Η οσκαρική «Μια Φανταστική Γυναίκα»

Η ταινία «Μία Φανταστική Γυναίκα» με πρωταγωνίστρια την Ντανιέλα Βέγκα, μία τρανς γυναίκα που εμπλέκεται κατά λάθος στον θάνατο του πρώην συντρόφου της, κέρδισε μεταξύ άλλων Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 2018. Η ταινία εστίαζε στην ταυτότητα φύλου και συνέβαλε στην προώθηση μεταρρυθμίσεων σχετικά με την αναγνώριση των τρανς ατόμων στη Χιλή.

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Στις άλλες ταινίες του Λέλιο περιλαμβάνονται το «The Wonder» και το «Gloria Bell», ένα αγγλόφωνο ριμέικ της παλαιότερης ταινίας του «Gloria», η οποία είχε αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία. Στο «Gloria Bell» πρωταγωνιστούν η Τζούλιαν Μουρ και ο Τζον Τορτούρο, που αφηγούνται την ιστορία μιας γυναίκας με ελεύθερο πνεύμα που αναζητά τον έρωτα σε χορευτικά κλαμπ του Λος Άντζελες. Στην αγγλόφωνη ταινία του «Ανυπακοή» («Disobedience»), παραγωγής 2017, πρωταγωνιστούν η Ρέιτσελ Βάις και η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς. Η ιστορία ακολουθεί μία γυναίκα η οποία επιστρέφει σε μια ορθόδοξη κοινότητα, όπου συναντά ξανά μια φίλη από τα παιδικά της χρόνια.

Ποιος ήταν ο Σεμπαστιάν Λέλιο

Ο Λέλιο γεννήθηκε στην Αργεντινή αλλά μετακόμισε σε ηλικία μόλις 2 ετών στην Χιλή. Άρχισε την καριέρα του με την ταινία «La Sagrada Familia» και ακολούθησαν τα «Navidad» και «The Year of the Tiger».

Η πιο πρόσφατη δημιουργία του ήταν το «The Wave» ένα μιούζικαλ εμπνευσμένο από τα φεμινιστικά κινήματα της Χιλής. Τον τελευταίο καιρό εργαζόταν στην ταινία «Chilean Poet», που βασίζεται στο έργο του πολυβραβευμένου συγγραφέα, Αλεχάντρο Ζάμπρα.