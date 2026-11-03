Ήταν ο πρώτος μαραθώνιος της 24χρονης.

Ο φετινός μαραθώνιος της Νέας Υόρκης σημαδεύτηκε από ένα τραγικό γεγονός καθώς πέθανε 24χρονη η οποία κατέρρευσε στα τελευταία χιλιόμετρα του αγώνα.

Η Ρέιτσελ Άπα κατέρρευσε περίπου στο 38ο χιλιόμετρο της κούρσας, δήλωσε ο πατέρας της, Στιβ, μιλώντας στους New York Times. Ήταν η πρώτη φορά που έτρεχε μαραθώνιο- ως μέλος ομάδας για τη νόσο του Πάρκινσον από την οποία έπασχε ο παππούς της- και προετοιμάστηκε για τον αγώνα τους τελευταίους μήνες. Στο κολέγιο έπαιζε χόκεϊ και είχε «τέλεια υγεία, τέλεια φυσική κατάσταση», σύμφωνα με τον πατέρα της.

Όταν η 24χρονη κατέρρευσε, η Μικαέλα Νίκολας, που ήταν ανάμεσα στους θεατές, έτρεξε να τη βοηθήσει. Δεν μπορούσε να βρει σφυγμό και φώναξε τον αρραβωνιαστικό της, που είναι γιατρός. Τρεις άνθρωποι- οι δύο από αυτούς γιατροί- έκαναν εναλλάξ ΚΑΡΠΑ στην Ρέιτσελ Άπα, μέχρι να φτάσει στο σημείο η ιατρική ομάδα της διοργάνωσης. Αμέσως μετά, ασθενοφόρο παρέλαβε την 24χρονη.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί προσπάθησαν να την κρατήσουν στη ζωή για περισσότερες από έξι ώρες, αλλά δεν τα κατάφεραν, σύμφωνα με την οικογένειά της. Αιτία θανάτου ήταν η ραβδομυόλυση, δήλωσε ο Στιβ Άπα.

Τι είναι η ραβδομυόλυση

Πρόκειται για σπάνια πάθηση, κατά την οποία καταρρέουν οι μύες, στέλνοντας τοξικές ποσότητες πρωτεϊνών και ηλεκτρολυτών στο αίμα. Προκαλεί οξεία νεφρική βλάβη σε έως και τις μισές περιπτώσεις. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια.

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Περίπου 26.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ παθαίνουν ραβδομυόλυση κάθε χρόνο. Αιτία μεταξύ άλλων είναι η υπερκόπωση, ο σοβαρός μυικός τραυματισμός, η αφυδάτωση και συγκεκριμένα φάρμακα.

Μελέτη που εξέτασε τα νοσοκομειακά αρχεία αμέσως μετά τον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης από το 2017 έως το 2023 διαπίστωσε 39 περιπτώσεις ραβδομυόλυσης μετά τον αγώνα. Από αυτές, οι 24 ήταν το 2022, τη χρονιά που καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της Νέας Υόρκης.

Τα συμπτώματα- μεταξύ άλλων μυικός πόνος, αδυναμία, πρήξιμο, σκούρα ούρα και σε κάποιες περιπτώσεις μειωμένη ούρηση, ναυτία και λιποθυμία- απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα. Οι περισσότεροι αναρρώνουν με ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

Μια μελέτη σε δρομείς με ραβδομυόλυση έδειξε ότι οι σπάνιες περιπτώσεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας πιθανόν αντιπροσωπεύουν την «τέλεια καταιγίδα» παραγόντων, όταν η υψηλή σωματική κόπωση συνδυάζεται για παράδειγμα με το θερμικό στρες ή μια ταυτόχρονη λοίμωξη.

Με πληροφορίες από NYT, Washington Post