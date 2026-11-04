Ο Νικολόζι αποχώρησε από τον διαγωνισμό.

Με μία ιδιαίτερη δοκιμασία ήρθαν αντιμέτωπα, απόψε, τα μοντέλα του GNTM 7, καθώς για πρώτη φορά φέτος, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να ποζάρουν μέσα στο νερό για να αναδείξουν μαγιό της εταιρείας Dsquared²!

Από την κάθε προσπάθεια προέκυψαν δύο φωτογραφίες, μία ατομική και μία με παρτενέρ, ποζάροντας με σέξι και τολμηρή διάθεση.

Ο Χρύσανθος, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας, είχε στη διάθεσή του ορισμένα πλεονεκτήματα τα οποία κλήθηκε να εκμεταλλευτεί. Οι αποφάσεις του προκάλεσαν σχόλια, αλλά και την αντίδραση του Ζαν, ο οποίος επιλέχθηκε έτσι ώστε να φωτογραφηθεί με λιγότερο χρόνο σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα.

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Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι διαγωνιζόμενοι πόζαραν μέσα στο νερό σε μορφή σκυταλοδρομίας, με τον έναν να διαδέχεται τον άλλον, δημιουργώντας τα ζευγάρια.

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Μάλιστα, την τελική λήψη την επέλεξαν οι ιδρυτές του Dsquared², ο Dean και ο Dan!

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Ο Νικολόζι αποχώρησε από το GNTM 7

Στο πλατό αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς είναι έτοιμοι να αξιολογήσουν τις λήψεις των διαγωνιζόμενων, σε αυτή τη φωτογράφιση του GNTM!

Στην κορυφή της σημερινής δοκιμασίας βρέθηκαν ο Ακύλλας και η Καρολίνα, δύο μοντέλα που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να αναδειχθούν, προσθέτοντας στο βιογραφικό τους μία σπουδαία συνεργασία.

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Νικητής, βέβαια, στέφθηκε, ο Ακύλλας, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει την ασυλία, το έπαθλο των 1.000 ευρώ, καθώς και τα πλεονεκτήματα που ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα.

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Στον αντίποδα, ορισμένες λήψεις ήταν αδύναμες, με αποτέλεσμα ορισμένα μοντέλα να βρεθούν ένα βήμα πριν από την αποχώρηση.

Αυτή τη φορά, ο Ζαν, ο Νικολόζι και ο Χρύσανθος, βρέθηκαν πολύ κοντά στο να αποχαιρετήσουν το όνειρο του φετινού διαγωνισμού, με τον τρίτο να έχει την ασυλία απο το προηγούμενο πλατό, διατηρώντας τη θέση του στο διαγωνισμό.

Τελικά, ο Νικολόζι, ήταν εκείνος που δεν κατάφερε να ποζάρει με τον σωστό τρόπο, με την τελική του λήψη να τον οδηγεί έξω από το σπίτι του GNTM 7.

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