Ο έλεγχος στο κρουαζιερόπλοιου «CROWN IRIS» ολοκληρώθηκε με αρνητικά αποτελέσματα.

Τέλος του συναγερμού στο κρουαζιερόπλοιο «CROWN IRIS» καθώς δεν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στα ύφαλα του πλοίου. Σύμφωνα με το ΥΕΝ, «διενεργήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών με αρνητικά αποτελέσματα. Κατόπιν αυτού πραγματοποιήθηκε εκ νέου επιβίβαση των επιβατών και το πλοίο απέπλευσε προς συνέχιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του».

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος έγινε στο λιμάνι της Σύρου, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν η απειλή μεταδόθηκε μέσω του ναυτικού συστήματος επικοινωνίας VHF απευθείας προς το κρουαζιερόπλοιο. Ο πλοίαρχος ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου και ξεκίνησε επιχείρηση ελέγχου, καθώς το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η απομάκρυνση των επιβαινόντων από το πλοίο.

Συνολικά, στο Crown Iris επέβαιναν 1.537 άτομα, εκ των οποίων 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος.

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