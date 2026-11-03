Τι κρύβουν οι απαγορεύσεις της ΚΕΔΕ να απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριό της η ΕΛΑΣ, αλλά και περιφερειών για να μην καταθέσει στεφάνι η Καρυστιανού!- Θέμα γιατί στελέχη του Τσίπρα συμμετέχουν στα τηλεοπτικά πάνελ!

Ο πολιτικός χάρτης στη χώρα αλλάζει εκ νέου, εξέλιξη που θα επισημοποιηθεί απολύτως στις εκλογές. Κάποιοι όμως επιχειρούν να αρνηθούν την πραγματικότητα, όπως και επιχειρούν να σταματήσουν τα κύματα με ...διοικητικά μέτρα!

Όπως όλα δείχνουν οι απαγορεύσεις για νέα κόμματα που παρατηρούνται τελευταία μόνο τυχαίες δεν είναι. Είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, η γαλαζοπράσινη ΚΕΔΕ να απαγορεύει στην ΕΛΑΣ να απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριό της, όπως αδιανόητο είναι περιφέρειες να απαγορεύουν στηΜαρία Καρυστιανού να καταθέσει στεφάνι, με αιτιολογικό ότι τα κόμματα αυτά είναι ...εξωκοινοβουλευτικά!

Όλα επίσης δείχνουν πως οι απαγορεύσεις αυτές προετοιμάζουν το κλίμα για απαγορεύσεις την προεκλογική περίοδο που θα αποκλείουν τα νέα κόμματα από τον τηλεοπτικό χρόνο, τις μεταδόσεις συγκεντρώσεων, τη μη συμμετοχή τους σε πάνελ, αλλά και κάτι ακόμα πιο σημαντικό: Να αποκλείσουν τη συμμετοχή των επικεφαλής των νέων κομμάτων από τα προεκλογικά ντιμπέιτή να βρουν αφορμή να μην διεξαχθούν ντιμπέιτ, ακόμα και αν αυτά σήμερα διεξάγονται με όρους που απλώς προστατεύουν τους πολιτικούς αρχηγούς από γκάφες.

Είναι βεβαίως σαν να προσπαθούν να σταματήσουν τις ιδιωτικές τηλεοράσεις καταρρίπτοντας τους ...δορυφόρους, όπως δήλωνε ο αείμνηστος Δημήτρης Μαρούδας, κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Μπορεί, για παράδειγμα, να γίνει ντιμπέιτ, χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και - γιατί όχι - τη Μαρία Καρυστιανού; Να δούμε ποιο κόμμα θα τολμήσει να προτείνει κάτι τέτοιο, καθώς αμέσως όλοι θα καταλάβουν πως αυτό δεν δείχνει παρά ηττοπάθεια! Θα πει κάποιος μα πώς θα γίνει αυτό, υπάρχουν και άλλα κόμματα που δεν είναι κοινοβουλευτικά, πώς θα μείνουν εκτός ντιμπέιτ και τηλεοπτικών εμφανίσεων; Σωστό. Όμως ταυτόχρονα υπάρχει και μια νέα πραγματικότητα που όποιος την αγνοήσει θα γελοιοποιηθεί. Οι κανόνες που ίσχυαν έως τώρα για τις προεκλογικές εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης έχουν ξεπεραστεί και πρέπει να αλλάξουν. Ίσως και δεν πρέπει ποια να τους θέτουν τα κόμματα ή μόνο το ΕΣΡ, αλλά να έχουν σημαντικό ρόλο και οι δημοσιογράφοι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χαρακτηριστικό των σκοπιμοτήτων, πριν καν μπούμε στην επίσημη προεκλογική περίοδο, είναι ότι κόμματα (παλαιότερα η Χαριλάου Τρικούπη και τώρα η Κουμουνδούρου) θέτουν θέμα συμμετοχής εκπροσώπων της ΕΛΑΣ στα τηλεοπτικά πάνελ!

Το θέμα, μην έχετε καμιά αμφιβολία, θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα!