Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων που αποκλείστηκαν από την ακρόαση φορέων και της αντιπολίτευσης, το επίμαχο άρθρο αποσύρθηκε.

Μπορεί οι εκπρόσωποι των servicers να μην ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της τελευταίας στιγμής στην ακρόαση φορέων για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που περιελάμβανε το περιβόητο άρθρο 23, και αν κρίνουμε από τις πληροφορίες που φθάνουν στη στήλη, μάλλον ήταν και λογικό και αναμενόμενο, θεωρώντας πως η παρουσία τους θα ήταν περιττή αφού η δουλειά είχε σχεδόν γίνει.

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατούσε είναι η επιβεβαιωμένη πληροφορία της στήλης πως ανώτατο στέλεχος εταιρίας διαχείρισης που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, σχολίαζε την περασμένη εβδομάδα πως οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών έχουν δυσχεράνει τη δουλειά τους - προφανώς αναφερόμενος στην απόφαση του Αρείου Πάγου - κομπάζοντας ωστόσο για τη διάταξη που κατάφεραν να περάσουν στο σχέδιο νόμου που προέβλεπε πως η σύμβαση ρύθμισης οφειλής ενός δανειολήπτη θα μπορούσε να αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Τελικά, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων που αποκλείστηκαν από την ακρόαση φορέων και της αντιπολίτευσης, το επίμαχο άρθρο αποσύρθηκε. Έμειναν ωστόσο οι κομπασμοί του διευθύνοντος συμβούλου, η αφωνία του Μεγάρου Μαξίμου και του Υπουργείου Οικονομικών και η... έμμεση παραδοχή για τον συγγραφέα του επίμαχου άρθρου.

Ν.Α.