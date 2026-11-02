Ισχυρή κακοκαιρία τις επόμενες ώρες με έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Σε πορτοκαλί συναγερμό σχεδόν όλη η χώρα.

Η νέα εβδομάδα χωρίζεται σε δύο τμήματα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από τη μία θα έχουμε ένα κύμα κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ενισχυθεί τις αμέσως επόμενες ώρες και θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι. Από την Πέμπτη και στη συνέχεια οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν και θα οδηγηθούμε σε πιο ομαλές καιρικές συνθήκες.

Γενικά είναι ένα κύμα κακοκαιρίας που θέλει αρκετή προσοχή, ενισχύεται και έτσι τόσο σήμερα αλλά και αύριο θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες και μάλιστα σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα.

Το βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Ιταλίας, στροβιλίζεται εδώ και δύο ημέρες και θα έρθει πιο ψυχρός αέρας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του κύματος κακοκαιρίας, είναι οι έντονες βροχές και μάλιστα με διάρκεια, οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Ταυτόχρονα ενισχύονται και οι άνεμοι, οι οποίοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, θα πέσει η θερμοκρασία και θα δούμε και χιόνια σε ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Θέλει προσοχή για περίπου 48 με 72 ώρες, να ολοκληρώσει τη δράση του αυτό το κύμα κακοκαιρίας, και μετά να πάρουμε μία μεγάλη ανάσα τις επόμενες ημέρες, να αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να ελαχιστοποιούνται και οι βροχοπτπώσεις.

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Ο καιρός σήμερα

Σήμερα αυτήν τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μία ζώνη καταιγίδων που εκτείνεται από τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα μέχρι και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έχουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, αυτή τη στιγμή, ενώ τις αμέσως επόμενες ώρες θα αρχίσει να εξασθενεί αυτή η ζώνη καταιγίδων για να αρχίσει να επιδεινώνεται εκ νέου ο καιρός στη δυτική Ελλάδα και ώρα με την ώρα να βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα να μετατοπίζονται πιο ανατολικά για να φθάσουν μέχρι και αργά το βράδυ, να απασχολούν σχεδόν όλη τη χώρα.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από ισχυρές βροχές και με εμμονή, τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Ίσως δούμε σε ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας και τον υδράργυρο από αύριο να σημειώνει πτώση.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, πρώτα μέσα στο Ιόνιο (8 μποφόρ) και βαθμιαία θα πλησιάσουν το Αιγαίο.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, μας στέλνει δυνατούς ανέμους..Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φθάσει τους 17-20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα από το μεσημέρι και στη συνέχεια περιμένουμε επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, θα έχουμε δύο μέτωπα καταιγίδων, ένα κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα και ένα πιο έντονο μέσα στη νύχτα και τις πρωινές ώρες. Θα έχουμε ένα σάρωμα από βροχές και καταιγίδες. Η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, μπορεί να αφήσει πίσω της και μικροπλμμυρικά επεισόδια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν κοντά στη νύχτα και ο υδράργυρος έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν έντονα άστατες καιρικές με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι εντονότερες τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Ο άνεμος έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 18 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αύριο θα είναι μία ημέρα έντονης πανελλαδικής κακοκαιρίας. Έντονες και με διάρκεια οι βροχές και οι καταιγίδες. Ίσως δούμε χαλαζοπτώσεις αλά και χιόνια στα ψηλά βουνά μας. Από το βράδυ και στη συνέχεια θα βλέπουμε αυτές τις ζώνες καταιγίδων, να τείνουν να μετατοπιστούν προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα, για να οδηγηθούμε πλέον στην Τετάρτη, με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Θα αρχίσει να μπαίνει ο βοριάς, ο οποίος θα κάνει πιο ευσταθή την ατμόσφαιρα, θα ρίξει όμως τη θερμοκρασία.

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