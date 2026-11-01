«Άλλο ένα μισαλλόδοξο παραλήρημα» σχολίασε.

Σφοδρή επίθεση στην Αφροδίτη Λατινοπούλου εξαπέλυσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή τις δηλώσεις της για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Σε ανάρτησή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης κατηγορεί την πρόεδρο της Φωνής Λογικής για στοχοποίηση των Ρομά και απόδοση συλλογικής ευθύνης, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κοινότητα.

«Θα ζητήσει συγγνώμη;», διερωτάται, κάνοντας λόγο για «μισαλλόδοξο παραλήρημα». Παράλληλα, ζητά απαντήσεις για την αύξηση των κλοπών χαλκού και τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα.

{https://www.facebook.com/zachariadiscostas/posts/pfbid032dTKUDSBmotC1N2VdsBXvCbznKUCjasa3WAhYQAbrChaDrrT4Wnrp8YAL3zrJ3V6l?locale=el_GR}

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

«Άλλο ένα μισαλλόδοξο παραλήρημα από την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πλάκα από την έκρηξη που προκλήθηκε όπως δείχνει η έρευνα από διαρροή φυσικού αερίου. Μια ανείπωτη τραγωδία που απαιτεί σεβασμό στα θύματα, απαντήσεις και απόδοση ευθυνών.

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Αντί γι’ αυτά, παρακολουθούμε άλλο ένα αποκρουστικό ρεσιτάλ ρατσισμού από την Αφροδίτη Λατινοπούλου που έσπευσε να στοχοποιήσει τους Ρομά, να τους αποδώσει συλλογική ευθύνη και να μετατρέψει την τραγωδία σε πολιτικό όχημα για την ακροδεξιά και το ρατσιμό.

Και τώρα αποκαλύπτεται ότι οι κατηγορούμενοι δεν είναι Ρομά; Θα ζητήσει συγνώμη; Αποδεικνύεται ότι οι δράστες είναι άνθρωποι με δεκάδες συλλήψεις στο παρελθόν με τις αρμόδιες αρχές να οφείλουν να δώσουν απαντήσεις. Αποκαλύπτεται ότι η κλοπή χαλκού έχει πολλαπλασιαστεί με το Δήμο Αθήνας να έχει κάνει δεκάδες καταγγελίες και το φαινόμενο να πολλαπλασιάζεται αντί να υποχωρεί.

Η κοινωνική ένταξη των Ρομά και η αντιμετώπιση της παραβατικότητας που προφανώς είναι υπαρκτή δεν υπηρετείται με ρατσιστικές κραυγές και συλλογική στοχοποίηση.

Ο λόγος της Λατινοπούλου υποσυνείδητα παραπέμπει στην Χιτλερική περίοδο όπου στις 26 Νοεμβρίου 1935, συμπληρωματικό διάταγμα των Νόμων της Νυρεμβέργης χαρακτήρισε τους Ρομά ως «εχθρούς του φυλετικού κράτους», βάζοντάς τους στο στόχαστρο των φυλετικών διώξεων. Στις 15 Νοεμβρίου 1943, ο επικεφαλής των SS Χάινριχ Χίμλερ διέταξε να εξισωθούν οι Ρομά με τους Εβραίους.

Αυτή είναι η ακροδεξιά, αυτός είναι ο φασισμός και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και τότε και σήμερα.

Καμία ανοχή στο ρατσισμό και τις φασιστικές κραυγές.

Καμία ανοχή στο παραλήρημα για μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Μάχη για την αλήθεια, την ενημέρωση και κυρίως για την ασφάλεια των πολιτών. Η ασφάλεια είναι θεμελιώδες ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα, αποτελεί ευθύνη της πολιτείας και προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας ελεύθερης και δίκαιης κοινωνίας, χωρίς την οποία δεν μπορούν να ασκηθούν άλλα δικαιώματα».