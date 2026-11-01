Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Την καταδίκη πέντε από τους έξι αστυνομικούς που κατηγορούνταν για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου στον Βόλο σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάνοντας λόγο για μια σημαντική στιγμή απονομής δικαιοσύνης.

Το κόμμα επισημαίνει ότι η δικαστική απόφαση έρχεται έξι χρόνια μετά τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγγου και αποτελεί δικαίωση για την οικογένειά του, η οποία συνέχισε να διεκδικεί την απόδοση ευθυνών.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των περιστατικών αστυνομικής βίας, τονίζοντας ότι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας.

«Η αστυνομική αυθαιρεσία και τα βασανιστήρια δεν έχουν καμία θέση σε ένα κράτος δικαίου. Καμία στολή δεν μπορεί να αποτελεί ασπίδα ατιμωρησίας», σημειώνει.

Καταλήγοντας, το κόμμα επισημαίνει ότι οι αρμόδιοι θεσμοί οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική διερεύνηση ανάλογων υποθέσεων, ώστε οι υπεύθυνοι να λογοδοτούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Βασίλης Μάγγος: Η δικαίωση ενός αγώνα έξι χρόνων - Καμία ανοχή στην αστυνομική βία

Η καταδίκη των πέντε εκ των έξι αστυνομικών για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου αποτελεί μία σημαντική στιγμή απονομής δικαιοσύνης, έξι χρόνια μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του στον Βόλο.

Η σημερινή απόφαση δικαιώνει τον επίμονο και αξιοπρεπή αγώνα της οικογένειάς του, η οποία δεν σταμάτησε να διεκδικεί την αλήθεια και την απόδοση ευθυνών.

Η αστυνομική αυθαιρεσία και τα βασανιστήρια δεν έχουν καμία θέση σε ένα κράτος δικαίου. Καμία στολή δεν μπορεί να αποτελεί ασπίδα ατιμωρησίας. Η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται ότι τέτοιες πράξεις δεν θα μένουν ατιμώρητες».